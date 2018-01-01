Допінг-скандал: МОК відмовився допустити до Олімпіади 13 виправданих росіян

На зимові Олімпійські ігри 2018 року також не запросять двох російських тренерів

Міжнародний олімпійський комітет 5 лютого заявив, що не запросить 15 російських спортсменів і тренерів на зимові Олімпійські ігри 2018 року. Згідно з рішенням МОК, йдеться про 13 спортсменів і 2 тренерів з числа 28 росіян, яким раніше Спортивний арбітраж зняв довічну заборону на участь у змаганнях у справі про зловживання допінгом.



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На зимові Олімпійські ігри 2018 року також не запросять двох російських тренерів

Міжнародний олімпійський комітет 5 лютого заявив, що не запросить 15 російських спортсменів і тренерів на зимові Олімпійські ігри 2018 року. Згідно з рішенням МОК, йдеться про 13 спортсменів і 2 тренерів з числа 28 росіян, яким раніше Спортивний арбітраж зняв довічну заборону на участь у змаганнях у справі про зловживання допінгом.

«Додаткова інформація включає дані з фармацевтичних баз, сліди заборонених речовин, докази щодо маніпулювання показниками стероїдів та іншу таємну інформацію, надану Всесвітньою антидопінговою агенцією», – йдеться в рішенні МОК.

Президент МОК Томас Бах назвав попереднє рішення арбітражу «вкрай невтішним і несподіваним» і додав, що «зовсім не задоволений» підходом цього спортивного суду.

Спортивний арбітражний суд 1 лютого скасував пожиттєву дискваліфікацію 28 російських спортсменів через «недостатність» доказів того, що вони отримали вигоду від системи допінгу на зимових іграх 2014 року, які проводила Росія. В РФ повідомили, що хочуть відправити 15 зі згаданих 28 спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2018 року до Південної Кореї.

У грудні 2017 року МОК заборонив Росії брати участь у зимових Іграх у південнокорейському Пхьончхані через «безпрецедентну систематичну маніпуляцію» олімпійською антидопінговою системою. Водночас МОК вирішив, що окремі росіяни зможуть змагатися як нейтральні спортсмени за умови дотримання вимог щодо допінгу.

25 січня перший віце-президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков повідомив, що до заявки Росії на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї потрапили 169 атлетів.

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2018 року призначена на 9 лютого.

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Джерело: Радіо Свобода