Російська істерика. Як в РФ коментують відсторонення своїх спортсменів від Олімпіади

«Все робиться для максимального приниження Росії»

Недопущення деяких провідних російських спортсменів на Олімпіаду в Пхьончхані викликало нову хвилю невдоволення серед тренерів, спортсменів, чиновників та, звичайно ж, політиків РФ. Зокрема, МОК вирішив не запрошувати на Олімпіаду олімпійського чемпіона з біатлону Антона Шипуліна, дворазового чемпіона світу з лижних гонок Сергія

Микола Валуєв вважає, що в сучасному спорті все робиться для максимального приниження Росії

«Все робиться для максимального приниження Росії»

Недопущення деяких провідних російських спортсменів на Олімпіаду в Пхьончхані викликало нову хвилю невдоволення серед тренерів, спортсменів, чиновників та, звичайно ж, політиків РФ.

Зокрема, МОК вирішив не запрошувати на Олімпіаду олімпійського чемпіона з біатлону Антона Шипуліна, дворазового чемпіона світу з лижних гонок Сергія Устюгова і шестиразового олімпійського чемпіона з шорт-треку Віктора Ана.

Представники спортивної Росії знову почали звинувачувати у всіх своїх бідах підступний Захід, конкурентів, які начебто бояться перемагати їхніх олімпійців у чесній боротьбі, чиновників МОК, американські спецслужби... Дехто ж, в емоційному пориві, вдався і до відверто нецензурної лексики.

У цілому ж, висловлювання росіян швидше нагадують істерику, спровоковану зловживанням міцними алкогольними напоями, ніж виважену точку зору цивілізованих людей.

Звичайно, були і деякі коментарі, в яких стверджувалось, що варто звинувачувати в ситуації, що склалася, власне самих російських чиновників, а не весь спортивний світ. Зокрема, таку думку висловив журналіст Володимир Познер. Однак, в переважній більшості, росіяни в своїх гріхах вважають винними кого завгодно, але не власних чиновників.

Нижче «Главком» наводить найгучніші цитати з заяв російських політиків, спортивних функціонерів, журналістів, тренерів та спортсменів, які коментують ситуацію, що склалася з відстороненням від Олімпіади представників Росії.

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев

Те, що WADA робить, і те, що Олімпійський комітет пішов у них на поводу - це перший крок, на мій погляд, до розвалу олімпійського руху. Сподіваюся, що вони одумаються і зроблять правильні висновки.

Наскільки ми знаємо, олімпійський рух відокремлено від політики. Ми бачимо зовсім протилежне. WADA замість спорту займається політикою.

Недопущений до Олімпіади ковзаняр Павло Куліжніков

Свавілля діється. Люди нахабні, не беруть чистих спортсменів просто тому, що вони народилися в Росії, ніби ми прокляті якісь. Вони якісь схиблені: нам не можна на Олімпіаду, іншим можна. Що це за Олімпіада? Ті, хто виграє медалі, будуть знати, що половини спортсменів не було. Це не Олімпіада. Це лажа якась. Я навіть її дивитися не буду: поборотися між собою приїхали, чемпіонат Голландії влаштувати? Ціна цієї медалі буде нульова.

Заступник голови комітету Державної Думи з фізичної культури, спорту, туризму і молодіжної політики Валерій Газзаєв

Давно зрозуміло, що МОК виконує політичне замовлення проти Росії. А тепер ще й стало абсолютно очевидно: навмисно вибивають тих, хто може скласти спортивну конкуренцію і боротися за медалі з представниками деяких країн. Не випадково практично у всіх зимових видах спорту з будь-яких надуманих причин, а часом і взагалі без причин відсторонені наші перші номери, чемпіони або претенденти на медалі. На превеликий жаль, варто очікувати і інших обурливих рішень з боку комісій МОК.

Шорт-трекіст збірної Росії Семен Єлістратов

Звичайно ж, ситуація йде до того, щоб слідом за несправедливими відстороненням ми відмовилися від участі, проковтнувши все, що відбувалося останнім часом навколо Олімпіади і крутилися в своєму болоті, сидячи вдома. Але цього робити не можна!

Не поїхати - значить відступити і здатися, а як це зробить країна, яка не програла жодної війни? Думка про те, що хтось порадіє, що нашої команди не буде на Олімпіаді, мотивує ще сильніше, щоб перемогти.

Сноубордистка Альона Заварзіна

(відповіла одному з користувачів соціальних мереж щодо того, чи варто збірній Росії взагалі хати на Олімпіаду)

Вам напевно краще знати як прос*али країну, адже ви як раз були сучасником. А я вам можу сказати, що спорт - це робота. І Мінспорт мене до смерті годувати не буде. А всі ці істерики з приводу приниження - це звичайно кінематографічно, але все забудуть ці великі жести через пару днів, мовляв, я не поїхав. А запам'ятають тільки тих, хто поїде і надиратиме їм зад, з прапором, без прапора. Та хоч лисим і голим. У мене на обличчі написано, звідки я. І мені не соромно. А ви більше мені не пишіть.

Голова комітету Державної Думи з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Михайло Дегтярьов

(про можливу заборону використання російської символіки вболівальниками під час Олімпіади)

МОК робить це спеціально для створення несприятливого фону навколо Росії. Хто за цим стоїть? Ті, хто давно хотів показати, що Росія є дикою північною країною. МОК і WADA давно під ковпаком американських спецслужб. Це не викликає ніяких сумнівів. Опубліковані хакерами листування це доводять.

Реакція на подібні дії повинна бути жорстка. Необхідно вести переговори з МОК, домагатися перегляду цього безпрецедентного для уболівальників всього світу рішення.

Недопущена до Олімпіади біатлоністка Катерина Юрлова-Перхт

Дорогі Друзі! Сьогодні я отримала остаточне рішення про те, що я не маю права виступити на ОІ 2018 ...

Я не буду писати про свої почуття й емоції ... Скажу лише, що з цього дня Олімпіада для мене - це більше не спорт! МОК забув всі принципи П'єра де Кубертена! Політика, гроші, жадібність, заздрість і страх!

Я не бачу боротьби з уявним допінгом - я бачу тільки дискримінацію за національною і віковим принципом!

Почесний президент Олімпійського комітету Росії Леонід Тягачов

Коли наша країна братиме участь в Олімпіаді, в загальному заліку, через те, що у нас не будуть виступати найсильніші спортсмени, вона займе, скажімо, сьоме-восьме місце. Тоді весь світ, який нас не любить, буде говорити, що без допінгу вони займають лише восьмі-дев'яті місця.

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой

А у когось були сумніви в тому, що МОК вчинить саме так, як він вчиняє? Про те, що наших найсильніших і непомічених в допінгу спортсменів не допустять, говорили ще тоді, коли усунули нашу збірну від участі в Олімпіаді. Зрозуміло ж, що вони можуть стати переможцями, а це не в інтересах тих наших дорогих колег, хто так багато говорить про чесні і чисті гри. Тільки розуміння цієї чесності у них дуже своєрідне, воно не відповідає жодним міжнародним нормам і елементарної моралі. Вся ця вакханалія не має нічого спільного з олімпійськими принципами і традиціями.

Журналіст Володимир Познер

Я абсолютно впевнений, що МОК не зацікавлений у відмові Росії від участі в Олімпійських іграх. Без Росії Олімпійські ігри втрачають дуже багато в сенсі привабливості, глядацького інтересу, а це не відповідає інтересам МОК.

Звичайно, є конкретні люди, які хочуть принизити Росію. Біда, однак, полягає в тому, що ми самі сильно підставились. Згадайте, як все це починалося, як наше спортивне керівництво заперечило факт вживання допінгу багатьма нашими спортсменами, просто брехали, а потім, у міру того як таємне ставало явним, змушені були визнавати дуже непривабливі факти. Нам просто перестали вірити, за це платять спортсмени, які ні в чому не винні, спортсмени, які, можливо, ніколи не зможуть взяти участь в Олімпійських іграх, тому що поїзд пішов, через 4 роки вони вже будуть не в тій формі. А ось спортивне керівництво, яке, звичайно ж, знало про зловживання, але заперечувало їх існування, ніяк не постраждало, ніяк не покарано. І вони завдали нам набагато більшої шкоди, ніж МОК і всі наші недоброзичливці.

Президент Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе

Я перебуваю в сум'ятті і не розумію, навіщо нам їхати на цю Олімпіаду. Ніколи в житті не перебувала в такому стані. З одного боку, розумію, як важливо будь-якому спортсмену там виступити. З іншого, везти туди просто статистів ні в якому разі не можна. І я не вважаю за потрібне прощати той цинізм, з яким ставляться до Росії. Президент МОК Томас Бах буквально глузливо сказав, що ми, виявляється, повинні цінувати, що в Пхьончхан пустили 169 вітчизняних спортсменів. Шкодую, що колись тисла йому руку і сиділа з ним за одним столом.

Напевно, комусь вигідно, щоб на Олімпійські ігри не поїхали лідери російської команди. В такому випадку можна буде, киваючи на відсутність медалей, сказати, що без допінгу вітчизняні спортсмени ні на що не здатні. При цьому ніхто не згадає, що тих, хто міг боротися за нагороди, в Пхьончхан просто не запросили. Мені здається, Росія втратила ключові позиції в світовому спорті. Раніше до нашої думки прислухалися всюди, а зараз все вирішується або силою, або грошима.

Фігурист Руслан Жиганшин

Олімпіада 2028 року. Заплив на 200 метрів. Виграє плавець із США на моторці з довідкою від WADA, що він не вміє плавати.

Спортивний коментатор Дмитро Губернієв

Напередодні Ан, сьогодні Устюгов і Шипулін. Російському спорту завдано підлий зміїний удар нишком. У той самий момент, коли всі засідання CAS розписані і до Олімпійських ігор практично не залишається часу, вони виводять з ладу кращих найчесніших спортсменів країни. Вони не замішані ні в чому. Це зроблено спеціально для того, щоб ми не встигли подати апеляцію в CAS. Це фактично означає, що йде не боротьба з допінгом у Росії, а боротьба з Росією. І щось підказує, що цей список далеко не повний

Фігурист Максим Марінін

Рішення МОК створило прецедент, який в майбутньому дозволить виключити зі змагань будь-якого неугодного спортсмена. Це може торкнутися не тільки росіян, а й представників інших країн. Санкції МОК прийняті за відсутності будь-яких незаперечних доказів провини, мотивації цих дій не існує. Це нагадує децимацію в римській армії: кожного десятого - обезголовити. Показова порка.

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми Світлана Журова

Рішення МОК в черговий раз переконало нас в існуванні подвійних стандартів в світовому спорті. Критерії відбору здивували не тільки російських, але і зарубіжних спортсменів. Вони не можуть зрозуміти, чому атлет з Росії був відсторонений, в той час як вони самі уникли покарання.

Депутат Державної Думи Росії Микола Валуєв

Це вже відверте цькування. Кого хочуть, того і усувають. Все робиться для максимального приниження Росії.

Віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович

Особисто я вважаю, що це немудре рішення, яке суперечить Олімпійській хартії, руйнує олімпійський рух, завдає шкоди спортивному співтовариству. Ми намагаємося переконати, що це несправедливо. Ми будемо боротися і захищати наших спортсменів.

Олімпійський чемпіон з фігурного катання Олексій Ягудін

Що за Х ....., реально немає інших слів! Це повне беззаконня вже! Хай вибачать мене за такі слова, це повний п****ць!!!! А іноземці ще кажуть, що спорт поза політикою! МОК, ВАДА, всі, хто приймав і приймає ці рішення - тварі, мерзотники ламають життя найчистішим спортсменам, людям, які поклали життя і душу заради спорту! Розривається серце від новин!!!

Артем Худолєєв, «Главком»