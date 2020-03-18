Друга ракетка світу Халеп пожертвувала гроші на придбання медичного обладнання у Румунії



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Халеп вирішила пожертвувати гроші на придбання необхідного обладнання, яке буде направлено до медичних установ в Бухаресті та Констанці

З 16 березня на території Румунії діє режим надзвичайного стану, який влада ввела мінімум на місяць

Друга ракетка світу румунка Сімона Халеп в своїх соціальних мережах опублікувала відео, в якому закликала жителів Румунії дотримуватися рекомендацій влади щодо запобігання поширення коронавірусу, а також розповіла, що допомагає медичним установам купувати потрібне устаткування

«На жаль, зараз всі ми переживаємо непростий час і стикаємося з новими проблемами, які і не могли собі уявити кілька місяців тому. Але, з іншого боку зараз з'явилася гарна можливість показати, як ми можемо підтримувати і нести відповідальність один за одного.

Поки ми перебуваємо вдома, лікарі та весь медичний персонал докладає величезні зусилля, щоб врятувати кожне життя, при цьому жертвуючи собою для загального блага. Давайте строго слідувати рекомендаціям влади і внесемо свій внесок у вирішення ситуації, що склалася, яка вплинула на життя кожної людини.

Я вирішила пожертвувати гроші на придбання необхідного обладнання, яке буде направлено до медичних установ в Бухаресті та Констанці. Я закликаю всіх, хто може зробити свій внесок у боротьбу з цим вірусом. І давайте дбати про себе, будемо відповідальними і зберігаємо позитив. Хай допоможе нам Бог!»

На сьогоднішній день в Румунії підтверджено 246 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. З 16 березня на території країни діє режим надзвичайного стану, який влада ввела мінімум на місяць.

Джерело: btu.org.ua