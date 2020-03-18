У тенісі спалахнув скандал через коронавірус та перенесення Roland Garros



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Roland Garros в епіцентрі скандалу

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Представники ATP і WTA поскаржилися на Roland Garros - керівництво перенесло турнір на осінь, не проконсультувавшись з організаціями. А це - розпал хардового сезону, кульмінацією якого є четвертий турнір серії Великого Шлему - US OPEN.

Такі кардинальні зміни в календарі світового тенісу створюють метушню, вважає представник Ради гравців ATP Вашек Поспішіл. Свої побоювання він висловив у коментарі провідному виданню світу The New York Times.

«Це божевілля. В дійсно важкі часи, безпрецедентні часи, суперечить самій ідеї кооперації всередині туру. У нас є календар. У нас є переговори між турнірами серії Великого Шлему і ATP. Ми завжди намагаємося зробити так, щоб план спрацював для всіх, а вони навіть не запитали думки ATP, гравців або інших турнірів. Це дуже егоїстичний крок. Вони діють з позиції сили, це досить зарозуміло», - коментує ситуацію функціонер.

Глава WTA Стів Саймон підтвердив, що і для жіночого туру новини стали сюрпризом. Але мінімум один тенісист знав про рішення заздалегідь - Рафаель Надаль. Як повідомив в твіттері журналіст Ерік Сальо, керівник Roland Garros зателефонував Рафі до офіційного оголошення.

Пікантності ситуації додає той факт, що Надаль є чинним переможцем обох турнірів.

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