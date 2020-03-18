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    У тенісі спалахнув скандал через коронавірус та перенесення Roland Garros

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    <p><span>Roland Garros в епіцентрі скандалу</span></p> - У тенісі спалахнув скандал через коронавірус та перенесення Roland Garros

    Roland Garros в епіцентрі скандалу

    Світова тенісна громадськість обурена демаршем французів

    Представники ATP і WTA поскаржилися на Roland Garros - керівництво перенесло турнір на осінь, не проконсультувавшись з організаціями. А це - розпал хардового сезону, кульмінацією якого є четвертий турнір серії Великого Шлему - US OPEN.

    Такі кардинальні зміни в календарі світового тенісу створюють метушню, вважає представник Ради гравців ATP Вашек Поспішіл. Свої побоювання він висловив у коментарі провідному виданню світу The New York Times.

    «Це божевілля. В дійсно важкі часи, безпрецедентні часи, суперечить самій ідеї кооперації всередині туру. У нас є календар. У нас є переговори між турнірами серії Великого Шлему і ATP. Ми завжди намагаємося зробити так, щоб план спрацював для всіх, а вони навіть не запитали думки ATP, гравців або інших турнірів. Це дуже егоїстичний крок. Вони діють з позиції сили, це досить зарозуміло», - коментує ситуацію функціонер.

    Глава WTA Стів Саймон підтвердив, що і для жіночого туру новини стали сюрпризом. Але мінімум один тенісист знав про рішення заздалегідь - Рафаель Надаль. Як повідомив в твіттері журналіст Ерік Сальо, керівник Roland Garros зателефонував Рафі до офіційного оголошення.

    Пікантності ситуації додає той факт, що Надаль є чинним переможцем обох турнірів.

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    теніс Ролан Гаррос Рафаель Надаль US Open коронавірус
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