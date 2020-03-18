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    Еліна Світоліна потрапила до списку Forbes

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    Світоліна прийшла до успіху - Еліна Світоліна потрапила до списку Forbes
    Світоліна прийшла до успіху

    Поки не як мільярдер, але ще все попереду

    Журнал Forbes опублікував список 30 under 30. Europe ("30 осіб у віці до 30-ти років"), до якого увійшли молоді та перспективні представники різних сфер життя.

    До європейської версії рейтингу у категорії Sports and Games за версією Forbes потрапила перша ракетка України Еліна Світоліна.

    На рахунку 25-річної української тенісистки 14 титулів WTA та особистий рекорд - 3-й рячдок у світовому рейтингу, зазначає сайт видання.

    Ще однією представницею тенісу в цьому списку стала 28-річна румунка Симона Халеп, чемпіонка Roland Garros і Wimbledon, експерша "ракетка" світу.

    Їх сусідами по топ-30 Forbes став шахіст Магнус Карлесен, баскетболіст Лука Дончіч, футболіст Ектор Бельєрін та інші.

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    теніс Еліна Світоліна Сімона Халеп Лука Дончіч
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