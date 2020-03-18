Еліна Світоліна потрапила до списку Forbes



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Світоліна прийшла до успіху

Поки не як мільярдер, але ще все попереду

Журнал Forbes опублікував список 30 under 30. Europe ("30 осіб у віці до 30-ти років"), до якого увійшли молоді та перспективні представники різних сфер життя.

До європейської версії рейтингу у категорії Sports and Games за версією Forbes потрапила перша ракетка України Еліна Світоліна.

На рахунку 25-річної української тенісистки 14 титулів WTA та особистий рекорд - 3-й рячдок у світовому рейтингу, зазначає сайт видання.

Ще однією представницею тенісу в цьому списку стала 28-річна румунка Симона Халеп, чемпіонка Roland Garros і Wimbledon, експерша "ракетка" світу.

Їх сусідами по топ-30 Forbes став шахіст Магнус Карлесен, баскетболіст Лука Дончіч, футболіст Ектор Бельєрін та інші.

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