Турнір серії Великого Шолому переноситься на осінь та ламає усі тенісні графіки



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Осінь - новий час Roland Garros

Федерація тенісу Франції в односторонньому порядку перенесла Roland Garros на осінь

Другий в тенісному сезоні турнір серії Grand Slam або Великого Шолому пройде у Парижі з 20 вересня по 4 жовтня.

«Хоча ніхто не може передбачити, якою була б ситуація 18 травня, нинішні обмежувальні заходи (введені урядом) позбавляють нас можливості продовжувати підготовку, і в результаті ми не можемо провести турнір у заплановані дати», - йдеться в офіційній заяві глави французької тенісної федерації Бернара Гьюдічелл.

«Це важке, але сміливе рішення, які ми прийняли під час таких неординарних подій, які відбуваються з вихідних, - зазначив Гьюдічеллі. - Ми діємо відповідально, ми повинні проявляти солідарність один до одного в цій боротьбі за збереження здоров'я всіх нас».

Відкритий чемпіонат Франції-2020 був запланований в тенісному календарі з 24 травня по 7 червня. Новий графік накладається на четвертий турнір - US OPEN. Також не будемо забувати й про третій - Вімблдон, який грають з червня по липень, який теж може не відбутися у заплановані строки.

Зараз в світовому тенісі діє мораторійй на 6 тижнів й не виключено, що після перемоги над коронавірусом світ чекає нова війна - тенісна.