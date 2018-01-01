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    Двоє українців виступлять на турнірі з греко-римської боротьби у Фінляндії

    На турнір пам'яті Германа Каре поїдуть Богдан Кабин і Сергій Северин
    Новий борцівський рік розпочинає традиційний міжнародний турнір з греко-римської боротьби – Герман Каре. Змагання пройдуть 12-13 січня у фінському місті Коувола, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України. Змагання проводитимуться у п'яти вагових категоріях: 60, 67, 77, 87, 97, 130 кг. Цього року на престижному
    • Сьогодні, 16:08
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    На турнір пам'яті Германа Каре поїдуть Богдан Кабин і Сергій Северин

    Новий борцівський рік розпочинає традиційний міжнародний турнір з греко-римської боротьби – Герман Каре.

    Змагання пройдуть 12-13 січня у фінському місті Коувола, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    Змагання проводитимуться у п'яти вагових категоріях: 60, 67, 77, 87, 97, 130 кг.

    Цього року на престижному турнірі Україну представлятимуть Богдан Кабин (67 кг) і Сергій Северин (87 кг).

    У ваговій категорії до 87 кг участь візьмуть 12 спортсменів, а у категорії до 67 кг – 21 борець.

    Зауважимо, що на момент написання розклад для українських борців не був відомий.

    Нагадаємо, про тренерів, які створювали українську школу греко-римської боротьби, зняли фільм.

    Додамо, що українські борці у новому році зароблятимуть бали на турнірах за новою системою.

    Фінляндія українці спортивна боротьба
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