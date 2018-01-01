Двоє українців виступлять на турнірі з греко-римської боротьби у Фінляндії

На турнір пам'яті Германа Каре поїдуть Богдан Кабин і Сергій Северин

Новий борцівський рік розпочинає традиційний міжнародний турнір з греко-римської боротьби – Герман Каре. Змагання пройдуть 12-13 січня у фінському місті Коувола, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України. Змагання проводитимуться у п'яти вагових категоріях: 60, 67, 77, 87, 97, 130 кг. Цього року на престижному