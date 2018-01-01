Двоє українців виступлять на турнірі з греко-римської боротьби у Фінляндії
- Сьогодні, 16:08
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На турнір пам'яті Германа Каре поїдуть Богдан Кабин і Сергій Северин
Новий борцівський рік розпочинає традиційний міжнародний турнір з греко-римської боротьби – Герман Каре.
Змагання пройдуть 12-13 січня у фінському місті Коувола, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.
Змагання проводитимуться у п'яти вагових категоріях: 60, 67, 77, 87, 97, 130 кг.
Цього року на престижному турнірі Україну представлятимуть Богдан Кабин (67 кг) і Сергій Северин (87 кг).
У ваговій категорії до 87 кг участь візьмуть 12 спортсменів, а у категорії до 67 кг – 21 борець.
Зауважимо, що на момент написання розклад для українських борців не був відомий.
Нагадаємо, про тренерів, які створювали українську школу греко-римської боротьби, зняли фільм.
Додамо, що українські борці у новому році зароблятимуть бали на турнірах за новою системою.