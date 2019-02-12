Двометровий гірськолижник Ценгаузерн приніс Швейцарії слідом за олімпійським світове золото



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Командне золото Швейцарії - наполовину заслуга Рамона Ценгаузерна nau.ch

Швейцарська команда виграла командну першість на чемпіонаті світу в Оре

Слідом за торішнім золотом Олімпійських Ігор в Пхьончхані збірна Швейцарії з гірських лиж виграла командну першість на чемпіонаті світу в шведському Оре.

Причому навіть суперник за фіналом у швейцарців був аналогічний - австрійці.

Боротьба вийшла вельми конкурентною. Спершу Венді Голденер, яка на цьогорічному чемпіонаті світу вже здобувала золото в комбінації, перемогла Катаріну Ліндсберґер. Автрія відповіла звитягою Міхаеля Матта над Даніелем Юле. Більше того, після того, яка Катаріна Труппе випередила Алін Даніо, Австрія навіть вийшла вперед.

Проте попереду був вихід двометрового велета Рамона Ценгаузерна, якому протистояв Марко Шварц. Ценгаузерн виглядав неперевершено під час кожного зі своїх стартів: в 1/8-й він переміг бельгійця Тома Варбеке, у чвертьфіналі - чинного олімпійського чемпіона в слаломі Андре Мюрера із Швеції, у півфіналі - німця Лінуса Штрасера. І ось у фіналі Рамон випередив могутнього, здавалося б, Шварца, на цілих 54 сотих секунди, продемонструвавши найліпший результат дня - 23,23 секунди!

Зауважимо, що на торішній Олімпіаді в складі золотої команди Швейцарії були Голденер, Юле і Ценгаузерн. Тільки Деніз Фаєрабенд замінила Алін Даніо.

Бронзу командної першості в Оре виграла збірна Італії, за яку виступали Лара Делла Меа, Сімон Маурберґер, Ірене Куртоні і Алекс Вінатцер. У медальному поєдинку апеннінці здолали німців - 3:1.