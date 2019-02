Венді Голденер виграла, можливо, останнє в історії золото чемпіонату світу в гірськолижній комбінації

На світовій першості-2021 цієї дисципліни вже не буде

У шведському Оре розіграний третій комплект медалей на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту.

Вдруге поспіль чемпіонкою в альпійській комбінації стала швейцарка Венді Голденер. За підсумками гірськолижного спуску вона була п’ятою, але потім скористалася вмінням ходити слалом ліпше, ніж кожна з тих дівчат, яка за підсумками першої спроби була вище.

AMAZING!



Wendy Holdener defends her combined world title by just 0.03 seconds #Are2019 pic.twitter.com/5pCgc1AS8P