Венді Голденер виграла, можливо, останнє в історії золото чемпіонату світу в гірськолижній комбінації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Венді Голденер стала дворазовою чемпіонкою світу Eurosport

На світовій першості-2021 цієї дисципліни вже не буде

У шведському Оре розіграний третій комплект медалей на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту.

Вдруге поспіль чемпіонкою в альпійській комбінації стала швейцарка Венді Голденер. За підсумками гірськолижного спуску вона була п’ятою, але потім скористалася вмінням ходити слалом ліпше, ніж кожна з тих дівчат, яка за підсумками першої спроби була вище.

AMAZING!



Wendy Holdener defends her combined world title by just 0.03 seconds #Are2019 pic.twitter.com/5pCgc1AS8P — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 8 лютого 2019 р.

У підсумковому протоколі Голденер виграла лише три сотих секунди у однієї з найкращих слаломісток світу Петри Влгової зі Словаччини. Петра непогано як для себе, з восьмим загальним часом, пройшла “давнгілл”. Після того в слаломі Влгова свого вже не віддала.

Бронзу виграла норвежка Раґнгільд Мовінкель з Норвегії, яка навпаки є спеціалісткою швидкісного спуску. Проте цього разу вона непогано як для себе, з шостим загальним часом пройшла слалом і в підсумку виграла в сумі шість сотих секунди у переможниці “давнгіллу” Рамони Зібенгофер з Австрії. Тим самим, доля віддала Мовінкель боржок. Торік в олімпійському Пхьончхані вона стала четвертою, поступившись кількома сотими бронзовій призерці Голденер.

Зауважимо, що чинна олімпійська чемпіонка Мішель Ґізін зі Швейцарії пропускає чемпіонат світу через травму.

Таким чином, Голденер, можливо, стала останньою в історії чемпіонкою в альпійській комбінації. Річ у тім, що через тенденції до звуження спеціалізацій такі різнопланові дисципліни як швидкісний спуск і слалом одночасно поєднують все менше спортсменів.

На чемпіонаті світу-2021 комбінацію замінить паралельний слалом.