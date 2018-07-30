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    Джерело: Матч «Маріуполь» - «Динамо» може відбутися у вересні

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    Джерело: Матч «Маріуполь» - «Динамо» може відбутися у вересні

    Поєдинок, в якому «Маріуполь» прийматиме «Динамо», може бути перенесений

    Поєдинок 4-го туру Прем'єр-ліги України, в якому «Маріуполь» прийматиме «Динамо», може бути перенесений.

    Про це повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

    «У разі успіху наступну кваліфікацію «Маріуполь» гратиме у четвер, 9/08. Тож раніше неділі, 12/08 календарний матч УПЛ не має права йому ставити. «Динамо» повторно зустрінеться зі «Славією» 14/08. Відтак пізніше суботи, 12/08 грати не зможе. Якщо комбінація зійдеться-гратимуть у вересні», - написав Бурбас.

    У Прем'єр-лізі пояснили, чому затвердили час початку всіх матчів 4-го туру, окрім зустрічі «Маріуполь» - «Динамо».

    Зазначимо, зустріч «Маріуполь» - «Динамо» запланована на 11 серпня, але час початку матчу на сайті Прем'єр-ліги був відсутній.

    Нагадаємо, в минулому сезоні в першому колі «Динамо» відмовилося грати виїзний матч з «Маріуполем» в приазовському місті, вимагаючи гарантії безпеки.

    За ту зустріч кияни отримали технічну поразку.

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