Екстремал. Усик провів бій з тінню на тонкій кризі (відео)



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Олександр Усик провів тренування з елементами екстріму Instagram Олександра Усика

Боксер навіть трохи пострибав по ледь замерзлому льоду

Екс-чемпіон світу у важкій вазі з боксу українець Олександр Усик розмістив у соцмережах відео, на якому він проводить легке тренування на ледь замерзлій кризі.

«Офігєнний такий лід прозорий!», - прокоментував олімпійський чемпіон Лондона і навіть спробував пострибати. Крига витримала, хоча луна рікою лунала доволі гучна. В принципі, Усик не сильно ризикував, бо випробовував лід на мілині.

Нагадуємо, що 12 жовтня цього року відбувся довгоочікуваний дебют Олександра в суперважкому дивізіоні. В Чікаґо українець нокаутував досвідченого американця Чезза Візерспуна.