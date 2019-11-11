Боксер Ломаченко взяв участь в акції із зариблення річки Дніпро в Києві (відео)



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Василь Ломаченко зарибив Дніпро Instagram Василя Ломаченка

Василь є відомим рибалкою

Знаменитий український боксер Василь Ломаченко відомий як завзятий рибалка і мисливець. Днями чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC взяв участь у цікавій акції. Правда, на цей раз уродженець Білгорода-Дністровського не ловив рибу, а випускав.

На Дніпрі під Києвом провели зариблення річки. Активну участь в акції взяв і Ломаченко. Разом з колегами і однодумцями він запустив в Дніпро 200 тисяч молодих риб. «А як ви провели свій вихідний день?», - написав спортсмен у Instagram, виклавши фото і відео.

Нагадаємо, що 31 серпня Ломаченко здобув третій чемпіонський пояс, перемігши британця Люка Кемпбелла.