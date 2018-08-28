Фанатам «Зорі» треба буде викласти 10 євро за квиток на матч Ліги Європи з «Лейпцигом»



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Фото ФК «Зоря»

У Німеччині встановили лояльні ціни для прихильників гостей

Прихильники «Зоря», які бажають потрапити на матч раунду плей-офф Ліги Європи з «Лейпцигом» у Німеччині, повинні будуть заплатити по 10 євро за квиток.

Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.

«Шановні вболівальники, повідомляємо вам, що вартість квитків на гостьовий сектор на матч «РБ Лейпциг» - «Зоря» становить 10 євро», - йдеться у зверненні.

«Придбати їх ви зможете у виїзній касі біля гостьового сектора стадіону «Ред Булл Арена» (39.2 - 42) з 16:30 за місцевим часом», - додається.

Матч «РБ Лейпциг» - «Зоря» відбудеться у четвер, 30 серпня, та почнеться о 18:30 (о 19:30 за київським часом).

Нагадаємо, «Зорю» з «Лейпцигом» у Німеччині розсудять арбітри з Нідерландів.

Зауважимо, що перший поєдинок між командами, який відбувся у Запоріжжі, завершився нульовою нічиєю.