  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фанатам «Зорі» треба буде викласти 10 євро за квиток на матч Ліги Європи з «Лейпцигом»

    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Зоря&raquo; - Фанатам «Зорі» треба буде викласти 10 євро за квиток на матч Ліги Європи з «Лейпцигом»
    Фото ФК «Зоря»

    У Німеччині встановили лояльні ціни для прихильників гостей

    Прихильники «Зоря», які бажають потрапити на матч раунду плей-офф Ліги Європи з «Лейпцигом» у Німеччині, повинні будуть заплатити по 10 євро за квиток.

    Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.

    «Шановні вболівальники, повідомляємо вам, що вартість квитків на гостьовий сектор на матч «РБ Лейпциг» - «Зоря» становить 10 євро», - йдеться у зверненні.

    «Придбати їх ви зможете у виїзній касі біля гостьового сектора стадіону «Ред Булл Арена» (39.2 - 42) з 16:30 за місцевим часом», - додається.

    Матч «РБ Лейпциг» - «Зоря» відбудеться у четвер, 30 серпня, та почнеться о 18:30 (о 19:30 за київським часом).

    Нагадаємо, «Зорю» з «Лейпцигом» у Німеччині розсудять арбітри з Нідерландів.

    Зауважимо, що перший поєдинок між командами, який відбувся у Запоріжжі, завершився нульовою нічиєю.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ціни Ліга Європи «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ