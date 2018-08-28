«Зорю» з «Лейпцигом» у Німеччині розсудять арбітри з Нідерландів
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Головним рефері у полі буде Данні Маккелі
Стала відома бригада арбітрів, які будуть задіяні у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи, у якому «Зоря» зіграє з «РБ Лейпцигом» на виїзді.
Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.
Арбітр зустрічі – Данні Маккелі (Нідерланди).
Асистенти арбітра – Маріо Дікс, Хессель Стігстра (Нідерланди).
Четвертий арбітр – Кевін Блум (Нідерланди).
Суддівський спостерігач – Маттео Трефолоні (Італія).
Делегат УЄФА – Кадрі Ягель (Естонія).
Дивіться, як мужики із «Зорі» шокували гостей з Німеччини у матчі Ліги Європи.
Нагадаємо, наставник «Лейпцига» хотів виграти у «Зорі», але залишився задоволений грою підопічних.
Зауважимо, що матч «Лейпциг» - «Зоря» відбудуться у четвер, 30 серпня, о 19:30.