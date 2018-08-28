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    «Зорю» з «Лейпцигом» у Німеччині розсудять арбітри з Нідерландів

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    «Зорю» з «Лейпцигом» у Німеччині розсудять арбітри з Нідерландів

    Головним рефері у полі буде Данні Маккелі

    Стала відома бригада арбітрів, які будуть задіяні у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи, у якому «Зоря» зіграє з «РБ Лейпцигом» на виїзді.

    Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

    Арбітр зустрічі – Данні Маккелі (Нідерланди).

    Асистенти арбітра – Маріо Дікс, Хессель Стігстра (Нідерланди).

    Четвертий арбітр – Кевін Блум (Нідерланди).

    Суддівський спостерігач – Маттео Трефолоні (Італія).

    Делегат УЄФА – Кадрі Ягель (Естонія).

    Дивіться, як мужики із «Зорі» шокували гостей з Німеччини у матчі Ліги Європи.

    Нагадаємо, наставник «Лейпцига» хотів виграти у «Зорі», але залишився задоволений грою підопічних.

    Зауважимо, що матч «Лейпциг» - «Зоря» відбудуться у четвер, 30 серпня, о 19:30.

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