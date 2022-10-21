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Федерація баскетболу України разом з Parimatch допомагають ЗСУ

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Федерація баскетболу України разом з Parimatch допомагають ЗСУ
Український бізнес допомагає ЗСУ
фото: Parimatch

Завдяки благодійникам було придбано авто для передової

Український баскетбол пише нову сторінку своєї історії в умовах війни. Відновлення змагань, в тому числі Суперліги Parimatch, стало можливим завдяки успішним діям Збройних сил України, які захищають нашу країну на різних напрямках.

У лавах ЗСУ та добровольчих формуваннях наразі служать багато людей, які безпосередньо пов’язані з українським баскетболом. Серед них президент БК «Харківські Соколи» та Федерації баскетболу м. Харкова – Сергій Чебишев.

Тому, коли влітку Федерація баскетболу України за підтримки багаторічного партнера Parimatch Ukraine провели Кубок України з баскетболу 3х3, однією з головних цілей організаторів було зібрати кошти для купівлі автівки для добровольчого формування територіальної громади «Хартія», де служить Чебишев.

Завдяки внескам гравців, призовим за перемогу у кожному з турів Кубку та донатам від українських вболівальників необхідна сума у 300 000 гривень була зібрана, а авто придбане та вже передане на передову.

Федерація баскетболу України разом з Parimatch допомагають ЗСУ фото 1

«Прямо зараз автомобіль вже знаходиться в районі Куп’янська. Він у прекрасному технічному стані, і сподіваюся, що він довго послужить нашим захисникам. Тож я вдячний Федерації баскетболу України за ідею, за реалізацію, і звичайно, всім хто брав участь у зборі коштів. Окрема подяка президентові ФБУ: за рахунок його одноразового внеску у 100 тис. грн під час аукціону ігрової майки Каріма Абдул Джабарра з автографом збір було закрито», – сказав Сергій Чебишев під час пресконференції присвяченої старту сезону Суперліги Parimatch.

Зауважимо, що Parimatch Ukraine – партнер Федерації баскетболу України – продовжує підтримувати благодійні ініціативи, спрямовані на допомогу ЗСУ, а також адресно забезпечувати військові підрозділи необхідним для виконання бойових задач обладнанням. Загалом, за час повномасштабної війни, Parimatch передав допомогу Україні на суму 269 млн гривень, більша частина – на ЗСУ.

Теги: волонтер військові автомобіль баскетбол президент допомога ЗСУ

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