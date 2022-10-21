Республіканці хочуть скоротити допомогу Україні: Байден відреагував

На проміжних виборах у США республіканці можуть отримати контроль за Палатою представників

Президент США Джо Байден висловив стурбованість щодо перспектив допомоги США Україні у майбутньому, якщо республіканці отримають контроль над однією чи обома палатами Конгресу США на виборах, які відбудуться 8 листопада, повідомляє Reuters.

Журналісти спитали американського президента про вплив на допомогу Україні у разі перемоги республіканців.

«Так, я занепокоєний тим, що вони сказали про скорочення допомоги», – відповів Байден.

Раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що «не захоче виписувати карт-бланш» для допомоги Україні, якщо республіканці візьмуть контроль за Палатою представників на проміжних виборах.

Республіканці поділяються на тих, хто бачить необхідність стримувати Росію, і тих, хто віддає перевагу більш ізоляційній зовнішній політиці, у тому числі так звані «трампісти».

За словами провідного республіканця в Комітеті із закордонних справ Палати представників Майла Макколи, його партія бажає гарантії того, що партнери США по НАТО також беруть на себе відповідальність і несуть тягар витрат.

Нагадаємо, раніше представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що незалежно від того, якими будуть результати виборів, США й надалі надаватимуть військову та фінансову підтримку Україні.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко також вважає, що результати волевиявлення американців не вплинуть на підтримку України.