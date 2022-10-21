Головна Світ Політика
search button user button menu button

Республіканці хочуть скоротити допомогу Україні: Байден відреагував

Надія Клочко
glavcom.ua
Республіканці хочуть скоротити допомогу Україні: Байден відреагував
Проміжні вибори у США відбудуться 8 листопада
фото з відкритих джерел

На проміжних виборах у США республіканці можуть отримати контроль за Палатою представників

Президент США Джо Байден висловив стурбованість щодо перспектив допомоги США Україні у майбутньому, якщо республіканці отримають контроль над однією чи обома палатами Конгресу США на виборах, які відбудуться 8 листопада, повідомляє Reuters.

Журналісти спитали американського президента про вплив на допомогу Україні у разі перемоги республіканців.

«Так, я занепокоєний тим, що вони сказали про скорочення допомоги», – відповів Байден.

Раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що «не захоче виписувати карт-бланш» для допомоги Україні, якщо республіканці візьмуть контроль за Палатою представників на проміжних виборах.

Республіканці поділяються на тих, хто бачить необхідність стримувати Росію, і тих, хто віддає перевагу більш ізоляційній зовнішній політиці, у тому числі так звані «трампісти».

За словами провідного республіканця в Комітеті із закордонних справ Палати представників Майла Макколи, його партія бажає гарантії того, що партнери США по НАТО також беруть на себе відповідальність і несуть тягар витрат.

Нагадаємо, раніше представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що незалежно від того, якими будуть результати виборів, США й надалі надаватимуть військову та фінансову підтримку Україні.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко також вважає, що результати волевиявлення американців не вплинуть на підтримку України

Читайте також: Допомога Україні. З Вашингтону надходять тривожні сигнали
Теги: США Джозеф Байден допомога ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потік військового обладнання із США може бути перекрито
Війна в Україні розколола республіканців у США
19 жовтня, 06:25
Американські війська не будуть безпосередньо задіяні у військових діях в Україні
Білий дім повідомив, як вибори у США вплинуть на рівень підтримки України
19 жовтня, 16:55
США обіцяють подальшу підтримку українців, які захищають свій суверенітет
Путіним керує розпач: США відреагували на воєнний стан окупованих територій
19 жовтня, 20:35

Політика

Республіканці хочуть скоротити допомогу Україні: Байден відреагував
Республіканці хочуть скоротити допомогу Україні: Байден відреагував
Іран може розширити свою військову підтримку Росії в найближчі місяці – ISW
Іран може розширити свою військову підтримку Росії в найближчі місяці – ISW
Американський адмірал спрогнозував терміни нападу Китаю на Тайвань
Американський адмірал спрогнозував терміни нападу Китаю на Тайвань
Стало відомо, які країни протидіятимуть поставкам Росії іранських дронів
Стало відомо, які країни протидіятимуть поставкам Росії іранських дронів
«Прірва ядерного конфлікту». Російський посол прокоментував напружені відносини зі США
«Прірва ядерного конфлікту». Російський посол прокоментував напружені відносини зі США
РФ воює дронами-камікадзе: Іран вимагає документальних підтверджень від України
РФ воює дронами-камікадзе: Іран вимагає документальних підтверджень від України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
49K
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
33K
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
18K
Кремль розпочав свій останній бій
18K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
15K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту