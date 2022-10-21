«Південь» підтвердив удар ЗСУ по Антонівському мосту

Постраждалими внаслідок удару по мосту могли бути самі окупанти, які переодяглися у цивільний одяг

Вогонь по Антонівському мосту вівся під час комендантської години, тому цивільних там не було

В ніч на 21 жовтня українські військові завдали удар по Антонівському мосту у Херсоні. Цю інформацію підтвердила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що вогонь по Антонівському мосту вівся під час комендантської години, тому цивільних там не було.

«Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година і дуже суворі заходи вживаються до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було», – розповіла речниця.

Зазначається, що постраждалими внаслідок удару по мосту могли бути самі окупанти, які переодяглися у цивільний одяг.

«Вони намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення. Але це не так. Ми тримаємо вогневий контроль, але я неодноразово зауважувала, що ми не б'ємо по об'єктах критичної інфраструктури на ураження. Ми не б'ємо по мирних населених пунктах та місцевому населенню», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, вчора близько 23:00 в тимчасово окупованому рашистами Херсоні було чути вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що добряче дісталось Антонівському мосту.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.