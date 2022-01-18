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    ФІФА анулювала всі жовті картки перед стиковими матчами чемпіонату світу

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    ФІФА анулювала всі жовті картки перед стиковими матчами чемпіонату світу
    фото з відкритих джерел

    На попередженнях висіли четверо українських футболістів

    Міжнародна федерація футболу анулювала жовті картки футболістів національних команд перед стиковими матчами відбору на чемпіонат світу-2022. Про це повідомляє ВВС.

    За інформацією джерела, загалом жовті картки було скасовано у 107 футболістів. Тепер гравці, які отримають попередження у півфінальних стикових матчах кваліфікації ЧС, все одно зможуть взяти участь у фіналах.

    В збірній України попередження мали Бущан, Матвієнко, Кривцов і Забарний.

    Зазначається, що представники збірних, які отримали дві жовті картки на груповому відбірному етапі, залишаються дискваліфікованими на півфінальні стикові ігри.

    За підсумками відбірного турніру на чемпіонат світу в Катарі українці посіли друге місце. Наша команда в півфіналі 24 березня зустрінеться з Шотландією. В разі перемоги 29 березня у фіналі побореться за путівку на чемпіонат світу з переможцем пари Вельс – Австрія.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Георгій Бущан
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    ФІФА анулювала всі жовті картки перед стиковими матчами чемпіонату світу