ФІФА анулювала всі жовті картки перед стиковими матчами чемпіонату світу

На попередженнях висіли четверо українських футболістів

Міжнародна федерація футболу анулювала жовті картки футболістів національних команд перед стиковими матчами відбору на чемпіонат світу-2022. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, загалом жовті картки було скасовано у 107 футболістів. Тепер гравці, які отримають попередження у півфінальних стикових матчах кваліфікації ЧС, все одно зможуть взяти участь у фіналах.

В збірній України попередження мали Бущан, Матвієнко, Кривцов і Забарний.

Зазначається, що представники збірних, які отримали дві жовті картки на груповому відбірному етапі, залишаються дискваліфікованими на півфінальні стикові ігри.

За підсумками відбірного турніру на чемпіонат світу в Катарі українці посіли друге місце. Наша команда в півфіналі 24 березня зустрінеться з Шотландією. В разі перемоги 29 березня у фіналі побореться за путівку на чемпіонат світу з переможцем пари Вельс – Австрія.