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    Українська боксерка, яка станцювала гопак, вразила мережу цирковим трюком

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    Кіра Макогоненко вміє здивувати - Українська боксерка, яка станцювала гопак, вразила мережу цирковим трюком
    Кіра Макогоненко вміє здивувати
    фото з відкритих джерел

    Кіра Макогоненко в 13 років встигла стати чемпіонкою Європи

    Українська боксерка Кіра Макогоненко знову вразила мережу. В серпні вона перемогла у фіналі росіянку і стала чемпіонкою Європи серед 13-річних спортсменок. Успіх Кіра відсвяткувала виконанням гопака, якому може позаздрити й Жан Беленюк.

    Тепер же дівчина продемонструвала цирковий номер, який записала на відео на одному з тренувань. Однією рукою вона жонглює, другою б’є по груші, і при цьому ще й балансує на дошці.

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    Допис, поширений Lennox Lewis, CBE, CM (@mrlennoxlewis)

    Примітно, що цей ролик на своїх сторінках у соцмережах розмістили такі промоутерські компанії, як Top Rank та DAZN Boxing, які працюють з найуспішнішими боксерами світу.

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    Теги: бокс Жан Беленюк
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    Українська боксерка, яка станцювала гопак, вразила мережу цирковим трюком