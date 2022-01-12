Українська боксерка, яка станцювала гопак, вразила мережу цирковим трюком

Кіра Макогоненко в 13 років встигла стати чемпіонкою Європи

Українська боксерка Кіра Макогоненко знову вразила мережу. В серпні вона перемогла у фіналі росіянку і стала чемпіонкою Європи серед 13-річних спортсменок. Успіх Кіра відсвяткувала виконанням гопака, якому може позаздрити й Жан Беленюк.

Тепер же дівчина продемонструвала цирковий номер, який записала на відео на одному з тренувань. Однією рукою вона жонглює, другою б’є по груші, і при цьому ще й балансує на дошці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lennox Lewis, CBE, CM (@mrlennoxlewis)

Примітно, що цей ролик на своїх сторінках у соцмережах розмістили такі промоутерські компанії, як Top Rank та DAZN Boxing, які працюють з найуспішнішими боксерами світу.