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    Загибель дружини українського футболіста в ДТП. Стали відомі моторошні подробиці

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    Вікторія Данченко загинула в ДТП - Загибель дружини українського футболіста в ДТП. Стали відомі моторошні подробиці
    Вікторія Данченко загинула в ДТП
    фото: mvs.gov.ua

    Вікторія Данченко пішла на обгін кількох автомобілів

    Стали відомі подробиці дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула дружина футболіста «Зорі» Олега Данченка Вікторія. Аварія сталася в Малиновському районі Одеси на Київському шосе.

    За попередньою інформацією, жінка пішла на випередження кількох автомобілів, не впоралася з керуванням і зіштовхнулася з машиною Kia. Її транспортний засіб відкинуло на евакуатор, а потім у відбійник. Водійка загинула на місці.

    Щоб дістати тіло Вікторії Данченко, рятувальникам довелося використовувати аварійно-рятувальне обладнання для розрізання автомобіля.

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    Загибель дружини українського футболіста в ДТП. Стали відомі моторошні подробиці
    Загибель дружини українського футболіста в ДТП. Стали відомі моторошні подробиці
    Загибель дружини українського футболіста в ДТП. Стали відомі моторошні подробиці
    Загибель дружини українського футболіста в ДТП. Стали відомі моторошні подробиці
    Загибель дружини українського футболіста в ДТП. Стали відомі моторошні подробиці
    Загибель дружини українського футболіста в ДТП. Стали відомі моторошні подробиці

    Вікторії було 27 років. У цей день її чоловік уклав контракт з футбольним клубом «Зоря».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря» ФК Чорноморець
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    Загибель дружини українського футболіста в ДТП. Стали відомі моторошні подробиці