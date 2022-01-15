Загибель дружини українського футболіста в ДТП. Стали відомі моторошні подробиці

Вікторія Данченко пішла на обгін кількох автомобілів

Стали відомі подробиці дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула дружина футболіста «Зорі» Олега Данченка Вікторія. Аварія сталася в Малиновському районі Одеси на Київському шосе.

За попередньою інформацією, жінка пішла на випередження кількох автомобілів, не впоралася з керуванням і зіштовхнулася з машиною Kia. Її транспортний засіб відкинуло на евакуатор, а потім у відбійник. Водійка загинула на місці.

Щоб дістати тіло Вікторії Данченко, рятувальникам довелося використовувати аварійно-рятувальне обладнання для розрізання автомобіля.

Вікторії було 27 років. У цей день її чоловік уклав контракт з футбольним клубом «Зоря».