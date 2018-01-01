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    ФІФА може не пустити Саудівську Аравію на Чемпіонат світу-2018 через політичний конфлікт

    Організації не подобається поведінка суперника збірної Росії по груповому етапу по відношенню до Катару
    ФІФА стежить за ситуацією з втручанням політичних структур у футбол у Саудівській Аравії й ОАЕ через конфлікт з Катаром. Як повідомляє AS, до федерацій футболу цих країн можуть бути застосовані санкції. Зокрема, збірну Саудівської Аравії можуть не допустити до Чемпіонату світу-2018. Занепокоєння ФІФА викликала поведінка аравійців під час Кубка
    • Сьогодні, 08:42
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    Фото Reuters
    Фото Reuters

    Організації не подобається поведінка суперника збірної Росії по груповому етапу по відношенню до Катару

    ФІФА стежить за ситуацією з втручанням політичних структур у футбол у Саудівській Аравії й ОАЕ через конфлікт з Катаром.

    Як повідомляє AS, до федерацій футболу цих країн можуть бути застосовані санкції.

    Зокрема, збірну Саудівської Аравії можуть не допустити до Чемпіонату світу-2018.

    Занепокоєння ФІФА викликала поведінка аравійців під час Кубка Перської затоки, який пройшов у грудні.

    Державні ЗМІ Саудівської Аравії виступили з войовничою риторикою перед матчем збірної Бахрейну проти Катару, пообіцявши команді великі грошові бонуси за перемогу над «терористами».

    Окрім того, відомі випадки відмови команд із Саудівської Аравії грати проти катарських клубів в азіатській Лізі чемпіонів.

    Азіатська конфедерація футболу (АФК) вже попередила Саудівську Аравію про можливі санкції.

    Таким же чином може поступити ФІФА, якщо будуть доведені випадки політичного втручання у футбол. Організація не зацікавлена у тому, щоб футбольні команди ставали учасниками політичних акцій.

    Саудівська Аравія є суперником збірної Росії по груповому турніру Чемпіонату світу-2018. Ці команди 14 червня відкриють турнір матчем у Москві.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу санкції Саудівська Аравія ЧС-2018
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