ФІФА може не пустити Саудівську Аравію на Чемпіонат світу-2018 через політичний конфлікт

Організації не подобається поведінка суперника збірної Росії по груповому етапу по відношенню до Катару

ФІФА стежить за ситуацією з втручанням політичних структур у футбол у Саудівській Аравії й ОАЕ через конфлікт з Катаром. Як повідомляє AS, до федерацій футболу цих країн можуть бути застосовані санкції. Зокрема, збірну Саудівської Аравії можуть не допустити до Чемпіонату світу-2018. Занепокоєння ФІФА викликала поведінка аравійців під час Кубка



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Фото Reuters

Організації не подобається поведінка суперника збірної Росії по груповому етапу по відношенню до Катару

ФІФА стежить за ситуацією з втручанням політичних структур у футбол у Саудівській Аравії й ОАЕ через конфлікт з Катаром.

Як повідомляє AS, до федерацій футболу цих країн можуть бути застосовані санкції.

Зокрема, збірну Саудівської Аравії можуть не допустити до Чемпіонату світу-2018.

Занепокоєння ФІФА викликала поведінка аравійців під час Кубка Перської затоки, який пройшов у грудні.

Державні ЗМІ Саудівської Аравії виступили з войовничою риторикою перед матчем збірної Бахрейну проти Катару, пообіцявши команді великі грошові бонуси за перемогу над «терористами».

Окрім того, відомі випадки відмови команд із Саудівської Аравії грати проти катарських клубів в азіатській Лізі чемпіонів.

Азіатська конфедерація футболу (АФК) вже попередила Саудівську Аравію про можливі санкції.

Таким же чином може поступити ФІФА, якщо будуть доведені випадки політичного втручання у футбол. Організація не зацікавлена у тому, щоб футбольні команди ставали учасниками політичних акцій.

Саудівська Аравія є суперником збірної Росії по груповому турніру Чемпіонату світу-2018. Ці команди 14 червня відкриють турнір матчем у Москві.

Джерело: Спорт-Экспресс