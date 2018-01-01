ФІФА може не пустити Саудівську Аравію на Чемпіонат світу-2018 через політичний конфлікт
- Сьогодні, 08:42
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Організації не подобається поведінка суперника збірної Росії по груповому етапу по відношенню до Катару
ФІФА стежить за ситуацією з втручанням політичних структур у футбол у Саудівській Аравії й ОАЕ через конфлікт з Катаром.
Як повідомляє AS, до федерацій футболу цих країн можуть бути застосовані санкції.
Зокрема, збірну Саудівської Аравії можуть не допустити до Чемпіонату світу-2018.
Занепокоєння ФІФА викликала поведінка аравійців під час Кубка Перської затоки, який пройшов у грудні.
Державні ЗМІ Саудівської Аравії виступили з войовничою риторикою перед матчем збірної Бахрейну проти Катару, пообіцявши команді великі грошові бонуси за перемогу над «терористами».
Окрім того, відомі випадки відмови команд із Саудівської Аравії грати проти катарських клубів в азіатській Лізі чемпіонів.
Азіатська конфедерація футболу (АФК) вже попередила Саудівську Аравію про можливі санкції.
Таким же чином може поступити ФІФА, якщо будуть доведені випадки політичного втручання у футбол. Організація не зацікавлена у тому, щоб футбольні команди ставали учасниками політичних акцій.
Саудівська Аравія є суперником збірної Росії по груповому турніру Чемпіонату світу-2018. Ці команди 14 червня відкриють турнір матчем у Москві.
Джерело: Спорт-Экспресс