  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ФІФА представила символічну збірну 2020 року

    • Розсилка
    ФІФА представила символічну збірну 2020 року - ФІФА представила символічну збірну 2020 року
    ФІФА представила символічну збірну 2020 року

    В голосуванні взяли участь 15 878 професійних футболістів.

    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила символічну збірну 2020 року.

    Про це повідомляє пресслужба ФІФА в Twitter.

    У голосуванні взяли участь 15 878 професійних футболістів.

    Склад символічної збірної 2020 року версією ФІФА.

    Воротар: Аліссон («Ліверпуль»).

    Захисники: Александер-Арнольд («Ліверпуль»), Альфонсо Девіс («Баварія»), Ван Дейк («Ліверпуль»), Серхіо Рамос («Реал»).

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Манчестер Серхіо Рамос Альфонсо Девіс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies