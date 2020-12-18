ФІФА представила символічну збірну 2020 року
ФІФА представила символічну збірну 2020 року
В голосуванні взяли участь 15 878 професійних футболістів.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила символічну збірну 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА в Twitter.
У голосуванні взяли участь 15 878 професійних футболістів.
Склад символічної збірної 2020 року версією ФІФА.
Воротар: Аліссон («Ліверпуль»).
Захисники: Александер-Арнольд («Ліверпуль»), Альфонсо Девіс («Баварія»), Ван Дейк («Ліверпуль»), Серхіо Рамос («Реал»).