ФІФА назвала найкращого тренера року
У чоловіків переможцем в цій номінації став 55-річний німецький фахівець Юрген Клопп, який тренує «Ліверпуль»
53-річний німець отримав це визнання на гала-вечорі ФІФА The Best-2020.
Тренер «Ліверпуля« у боротьбі за цю нагороду випередив співвітчизника Ганса-Дітера Фліка («Баварія») та аргентинця Марсело Бьєлсу («Лідс Юнайтед»).
It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
Кращим тренером в жіночому футболі стала Саріна Вігман (збірна Нідерландів). Серед номінантів були Емма Хейз (Англія, «Челсі») і Жан-Люк Вассі (Франція, «Ліон»).
She’s written a key chapter in @oranjevrouwen’s success story. Sarina Wiegman is #TheBest FIFA Women’s Coach!@wiegman_s @KNVB #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/YmJRoLQdcI— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2020
До слова, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила трійку фіналістів в боротьбі за звання найкращого гравця 2020 року.