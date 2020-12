ФІФА назвала найкращого тренера року

Керманич англійського «Ліверпуля» Юрген Клопп визнаний найкращим тренером 2020 року.

53-річний німець отримав це визнання на гала-вечорі ФІФА The Best-2020.

Тренер «Ліверпуля« у боротьбі за цю нагороду випередив співвітчизника Ганса-Дітера Фліка («Баварія») та аргентинця Марсело Бьєлсу («Лідс Юнайтед»).

