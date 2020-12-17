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    ФІФА назвала найкращого тренера року

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    Клопп вдруге поспіль став найкращим тренером року за версією ФІФА - ФІФА назвала найкращого тренера року
    Клопп вдруге поспіль став найкращим тренером року за версією ФІФА

    У чоловіків переможцем в цій номінації став 55-річний німецький фахівець Юрген Клопп, який тренує «Ліверпуль»

    Керманич англійського «Ліверпуля» Юрген Клопп визнаний найкращим тренером 2020 року.

    53-річний німець отримав це визнання на гала-вечорі ФІФА The Best-2020.

    Тренер «Ліверпуля« у боротьбі за цю нагороду випередив співвітчизника Ганса-Дітера Фліка («Баварія») та аргентинця Марсело Бьєлсу («Лідс Юнайтед»).

    Кращим тренером в жіночому футболі стала Саріна Вігман (збірна Нідерландів). Серед номінантів були Емма Хейз (Англія, «Челсі») і Жан-Люк Вассі (Франція, «Ліон»).

    До слова, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила трійку фіналістів в боротьбі за звання найкращого гравця 2020 року. 

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Франція Англія тренер жіночий футбол
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