ФІФА назвала найкращого тренера року



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Клопп вдруге поспіль став найкращим тренером року за версією ФІФА

У чоловіків переможцем в цій номінації став 55-річний німецький фахівець Юрген Клопп, який тренує «Ліверпуль»