Дві зірки дитячого українського футболу взяли участь у міжнародному саміті

Міжнародний саміт «Футбол для дружби» щороку проходить з 2013, однак через карантинні обмеження цьогоріч саміт пройшов у онлайн-режимі

Дві зірки дитячого футболу з Житомирщини взяли участь у міжнародному футбольному саміті. 11-річні гравці ФК «Фенікс» Дмитро Говорадло та Кирило Ігнатченко представили Україну на міжнародному форумі «Футбол для дружби», де були задіяні понад 1 млн. юних футболістів з 104 країн світу. У сезоні 2018/19 Дмитро та Кирило стали одними з кращих гравців на юнацькому чемпіонаті у Києві. В одному з матчів Дмитро зумів забити 6 голів! В п‘ятірку найталановитіших футболістів Житомирщини увійшов і Кирило. «Кирило грає в футбол з 6 років, а Дмитро – з 4. Хлопці мріють стати професійними футболістами світового класу. Улюблені клуби юних гравців – «Динамо» (Київ), «Шахтар» та «Реал Мадрид».

Міжнародний саміт «Футбол для дружби» щороку проходить з 2013, однак через карантинні обмеження цьогоріч саміт пройшов у онлайн-режимі. Програму підтримують ФІФА та УЄФА, футбольні асоціації кількох десятків країн та провідні команди планети. Послом програми став володар Кубку світу та трикратний переможець Ліги чемпіонів УЄФА Роберто Карлос.

Під час саміту юні футболісти за підтримки відомих спортсменів взяли участь у понад 50 заходах. Це були заняття з стратегії і тактики матчів та ігрових прийомів. Разом з дітьми навчання пройшли і понад 5 тисяч тренерів дитячих збірних та вчителів фізкультури.

«Футбол для дружби – 2020» встановив рекорд Гіннеса – саміт став наймасовішим футбольним заходом планети у 2020 році. «Сподіваюсь, що пандемія у найближчому майбутньому стане лише спогадом. І всі спортивні змагання знову повернуться до звичного режиму проведення. Проте ми вступаємо до нової ери взаємодії, отримання знань з використанням змішаних форматів комунікації», – зазначив представник УЄФА, відповідальний за підготовку та навчання фахівців Френк Лудольф.