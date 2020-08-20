Флік назвав найголовнішу силу «Баварії» перед фіналом Ліги чемпіонів



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Емоції Фліка від виходу у фінал Ліги чемпіонів Twitter Баварії

Тренер «Баварії» має намір використати пресинг у поєдинку проти «Парі Сен-Жермен»

Головний тренер «Баварії» Ганс-Дітер Флік поділився очікуваннями від фінального поєдинку Ліги чемпіонів із «Парі Сен-Жермен».

Флік назвав паризький клуб відмінним колективом, а також розповів, що потужний пресинг має прийти «Баварії» на допомогу в грі за трофей.

«У «ПСЖ» відмінна команда. Вона заслужено пробилася до півфіналу, а потім і до фіналу. Нам варто проаналізувати ряд деталей, але і без того знаємо, що в їх складі є дуже швидкі гравці. Постараємося краще організувати свою гру в обороні. А наша головна сила - це вміння обкласти суперника потужним пресингом», - наголосив фахівець.

Флік в перший рік роботи на чолі «Баварії» може привести мюнхенців до третього трофей. Раніше клуб вигравав чемпіонат та Кубок Німеччини.

Додамо, в останніх трьох поєдинках Ліги чемпіонів «Баварія» забила одразу 15 голів.

Джерело: УЄФА