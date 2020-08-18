В Іспанії назвали три варіанти продовження кар'єри Мессі
Мессі не визначився із майбутнім в «Барселоні»
Іспанська газета Marca повідомила про три можливі розвитки кар’єри зіркового футболіста «Барселони» Ліонеля Мессі.
Одним із варіантів є завершення співпраці із «блаугранос» вже нинішнього літа через розірвання угоди. Проти такого розвитку подій виступає президент клубу Хосеп Бартомеу.
Крім того, аргентинець може продовжити виступи в Каталонії і допрацювати контракт до кінця. Після цього він зможе перейти до нового, іноземного клубу на правах вільного агенту.
У заключному варіанті сказано, що Мессі продовжить угоду з «синьо-гранатовими». Однак Мессі, як і раніше очікує реакції від керівництва на події останніх років.
Аргентинець захищає кольори іспанського колективу з 2003-го року, а чинна угода аргентинця розрахована до кінця наступного сезону.
Зауважимо, що крайнього сезону в Ла Лізі Мессі забив 25 голів і віддав 21 результативну передачу в 35 проведених іграх.
Джерело: Marca