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    В Іспанії назвали три варіанти продовження кар'єри Мессі

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    Мессі - олімпійський чемпіон-2008 - В Іспанії назвали три варіанти продовження кар'єри Мессі
    Мессі - олімпійський чемпіон-2008
    Світлина - football24.ua

    Мессі не визначився із майбутнім в «Барселоні»

    Іспанська газета Marca повідомила про три можливі розвитки кар’єри зіркового футболіста «Барселони» Ліонеля Мессі.

    Одним із варіантів є завершення співпраці із «блаугранос» вже нинішнього літа через розірвання угоди. Проти такого розвитку подій виступає президент клубу Хосеп Бартомеу.

    Крім того, аргентинець може продовжити виступи в Каталонії і допрацювати контракт до кінця. Після цього він зможе перейти до нового, іноземного клубу на правах вільного агенту.

    У заключному варіанті сказано, що Мессі продовжить угоду з «синьо-гранатовими». Однак Мессі, як і раніше очікує реакції від керівництва на події останніх років.

    Аргентинець захищає кольори іспанського колективу з 2003-го року, а чинна угода аргентинця розрахована до кінця наступного сезону.

    Зауважимо, що крайнього сезону в Ла Лізі Мессі забив 25 голів і віддав 21 результативну передачу в 35 проведених іграх.

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    Джерело: Marca

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