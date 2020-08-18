В Іспанії назвали три варіанти продовження кар'єри Мессі



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Мессі не визначився із майбутнім в «Барселоні»

Іспанська газета Marca повідомила про три можливі розвитки кар’єри зіркового футболіста «Барселони» Ліонеля Мессі.

Одним із варіантів є завершення співпраці із «блаугранос» вже нинішнього літа через розірвання угоди. Проти такого розвитку подій виступає президент клубу Хосеп Бартомеу.

Крім того, аргентинець може продовжити виступи в Каталонії і допрацювати контракт до кінця. Після цього він зможе перейти до нового, іноземного клубу на правах вільного агенту.

У заключному варіанті сказано, що Мессі продовжить угоду з «синьо-гранатовими». Однак Мессі, як і раніше очікує реакції від керівництва на події останніх років.

Аргентинець захищає кольори іспанського колективу з 2003-го року, а чинна угода аргентинця розрахована до кінця наступного сезону.

Зауважимо, що крайнього сезону в Ла Лізі Мессі забив 25 голів і віддав 21 результативну передачу в 35 проведених іграх.

Джерело: Marca