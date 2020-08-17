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    Президент «Барселони» звільнив головного наставника клубу

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    В якості футболіста Сетьєн виступав на позиції півзахисника&nbsp; - Президент «Барселони» звільнив головного наставника клубу
    В якості футболіста Сетьєн виступав на позиції півзахисника 
    Twitter Сетьєна

    Наставник відпрацював в каталонській команді трохи більше півроку

    Президент «Барселони» Жозеп Бартомеу наголосив, що головний тренер Кіке Сетьєн не стане продовжувати працювати на своєму посту.

    «Сетьєн звільнений», - цитує Бартомеу Tiempo de Juego.

    61-річний коуч очолив «блаугранос» в січні після звільнення Ернесто Вальверде. На момент призначення Сетьєна «синьо-гранатові» в турнірній таблиці розділяли перше місце в з мадридським «Реалом», проте в результаті програли йому чемпіонську гонку, зайнявши лише другий рядок.

    Раніше клуб під орудою Сетьєна зазнав нищівної поразки від «Баварії» в чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:8).

    Зауважимо, що до роботи в каталонській команді Сетьєн встиг побути головним наставником іспанських клубів: «Логроньєс», «Лас-Пальмас», «Бетіс», а також Екваторіальної Гвінеї.

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    Джерело: Tiempo de Juego

    Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Барселона Кіке Сетьєн
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