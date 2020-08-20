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    Неймар через обмін футболками може не зіграти у фіналі Ліги чемпіонів

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    Неймар знаходиться із футболкою&nbsp;Хальстенберга - Неймар через обмін футболками може не зіграти у фіналі Ліги чемпіонів
    Неймар знаходиться із футболкою Хальстенберга
    Світлина - Daily Mail

    Вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів може пройти без участі Неймару

    Бразильський нападник «Парі Сен-Жермен» Неймар порушив медичний протокол після півфіналу Ліги чемпіонів і ризикує пропустити фінал через дискваліфікацію.

    Після закінчення матчу бразильський легіонер «ПСЖ» обмінявся футболками із захисником «РБ Лейпциг» Марселем Хальстенбергом.

    За повідомленням «The Sun», для Неймара даний вчинок може мати серйозні наслідки. Справа в тому, що в медичному протоколі УЄФА рекомендовано утримуватися від обміну футболками.

    Джерело підкреслює, що обмін не заборонений безпосередньо, але в документі сказано, що недотримання протоколу може привести до дисциплінарних заходів, а саме до 12-денного періоду самоізоляції.

    Отже, Неймар може бути відсторонений від фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 23-го серпня.

    Читайте також: Другим фіналістом Ліги чемпіонів став ФК «Баварія».

    Джерело: The Sun

    УЄФА Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Парі Сен-Жермен Неймар
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