  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Формула-2 навіки закріпить номер за загиблим пілотом

    • Розсилка
    Антуанові Юберу були 22 роки - Формула-2 навіки закріпить номер за загиблим пілотом
    Антуанові Юберу були 22 роки
    Світлина із соцмереж

    Напередодні бельгійських перегонів заплановані численні заходи на знак пам’яті про Антуана Юбера

    Прес-служба Формули-2 повідомила, що 19-й номер більше не буде використовуватися в серії. Він буде закріплений посмертно за Антуаном Юбером, який загинув рік тому в результаті аварії в Спа (Бельгія). 19-й номер закріплять за французом на знак пам'яті.

    29-30 серпня Формула-2 повертається в Бельгію. На черговому етапі будуть проведені численні заходи в пам'ять про Юбера. Для цього була створена спеціальна емблема з ініціалами Юбера, гоночним номером і зіркою – обов’язковим елементом дизайну шолома пілота.

    Логотип буде використовуватися Формулою-2 і Формулою-3. Також команди Формули-1 використовують емблему на своїх болідах, щоб віддати данину пам'яті французу.

    Гонки Формули-1 і Формули-2 почнуться з хвилини мовчання.

     Читайте також: 22-річний автогонщик загинув під час «Формула-2» (відео) 
    смерть Автоспорт Антуан Юбер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ