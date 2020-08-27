Формула-2 навіки закріпить номер за загиблим пілотом



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Антуанові Юберу були 22 роки Світлина із соцмереж

Напередодні бельгійських перегонів заплановані численні заходи на знак пам’яті про Антуана Юбера

Прес-служба Формули-2 повідомила, що 19-й номер більше не буде використовуватися в серії. Він буде закріплений посмертно за Антуаном Юбером, який загинув рік тому в результаті аварії в Спа (Бельгія). 19-й номер закріплять за французом на знак пам'яті.

29-30 серпня Формула-2 повертається в Бельгію. На черговому етапі будуть проведені численні заходи в пам'ять про Юбера. Для цього була створена спеціальна емблема з ініціалами Юбера, гоночним номером і зіркою – обов’язковим елементом дизайну шолома пілота.

Логотип буде використовуватися Формулою-2 і Формулою-3. Також команди Формули-1 використовують емблему на своїх болідах, щоб віддати данину пам'яті французу.

Гонки Формули-1 і Формули-2 почнуться з хвилини мовчання.