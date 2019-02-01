Mercedes назвала дату презентації боліда Формули-1 на сезон 2019
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Для команди, що повернулася до Формули-1 у 2010 році, це буде ювілейний десятий болід
13 лютого німецька команда Mercedes, яка п'ять років поспіль здобуває чемпіонські дублі, представить новий болід W10.
Для команди, що повернулася до Формули-1 у 2010 році, це буде ювілейний десятий болід.
30 января 2019 г.
На попередніх п'яти вона вигравала Кубок конструкторів, а її гонщики ставали чемпіонами світу.
Чотири рази це зробив Льюіс Хемілтон, одного разу - Ніко Росберг.
Джерело: ua.Motorsport.com