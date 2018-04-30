Форвард «Зорі» – найкращий гравець 29-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги
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Таке рішення експертної ради
Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 29-го туру чемпіонату УПЛ.
Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.
До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Зорі» Юрі
За нього проголосувала більшість респондентів.
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 29 туру Чемпіонату УПЛ pic.twitter.com/joLsV54Qmq— UPL (Ukraine) (@upl_official) 30 квітня 2018 р.
Нагадаємо, гра «Ворскла» - «Динамо» стала однією з найвідвідуваніших у сезоні.