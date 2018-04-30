Форвард «Зорі» – найкращий гравець 29-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги

Таке рішення експертної ради

Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 29-го туру чемпіонату УПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги. До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Олександр Сопко,