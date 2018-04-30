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    Гра «Ворскла» - «Динамо» стала однією з найвідвідуваніших у сезоні

    У Полтаві на матч завітали 14 тисяч глядачів
    Поєдинок 29-го туру Прем'єр-ліги між «Ворсклою» та «Динамо» у Полтаві зібрав одну з рекордних аудиторій сезону. За протистоянням третьої та другої команд чемпіонату спостерігали 14 000 глядачів. Цей поєдинок став найвідвідуванішим у сезоні після трьох зустрічей між «Шахтарем» і «Динамо». У
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    Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Фото ФК «Динамо»

    У Полтаві на матч завітали 14 тисяч глядачів

    Поєдинок 29-го туру Прем'єр-ліги між «Ворсклою» та «Динамо» у Полтаві зібрав одну з рекордних аудиторій сезону.

    За протистоянням третьої та другої команд чемпіонату спостерігали 14 000 глядачів.

    Цей поєдинок став найвідвідуванішим у сезоні після трьох зустрічей між «Шахтарем» і «Динамо».

    У сезоні-2017/18 у Прем'єр-лізі всього 12 матчів зібрали як мінімум 10 тисяч глядачів. У дев’яти з них участь брав «Шахтар», у семи – «Динамо».

    Топ-5 найвідвідуваніших матчів Прем'єр-ліги-сезону-2017/18:

    1. «Динамо» - «Шахтар» (13-й тур) – 38 618

    2. «Шахтар» - «Динамо» (27-й тур) – 26 679

    3. «Шахтар» - «Динамо» (2-й тур) – 14 168

    4. «Ворскла» - «Динамо» (29-й тур) – 14 000

    5. «Динамо» - «Зоря» (26-й тур) – 12 876

    «Динамо» обіграло «Ворсклу» завдяки єдиному м'ячу Дьйомерсі Мбокані та продовжує погоню за «Шахтарем».

    Джерело: sportarena.com

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