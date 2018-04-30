Гра «Ворскла» - «Динамо» стала однією з найвідвідуваніших у сезоні
- Сьогодні, 13:39
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Розсилка
У Полтаві на матч завітали 14 тисяч глядачів
Поєдинок 29-го туру Прем'єр-ліги між «Ворсклою» та «Динамо» у Полтаві зібрав одну з рекордних аудиторій сезону.
За протистоянням третьої та другої команд чемпіонату спостерігали 14 000 глядачів.
Цей поєдинок став найвідвідуванішим у сезоні після трьох зустрічей між «Шахтарем» і «Динамо».
У сезоні-2017/18 у Прем'єр-лізі всього 12 матчів зібрали як мінімум 10 тисяч глядачів. У дев’яти з них участь брав «Шахтар», у семи – «Динамо».
Топ-5 найвідвідуваніших матчів Прем'єр-ліги-сезону-2017/18:
1. «Динамо» - «Шахтар» (13-й тур) – 38 618
2. «Шахтар» - «Динамо» (27-й тур) – 26 679
3. «Шахтар» - «Динамо» (2-й тур) – 14 168
4. «Ворскла» - «Динамо» (29-й тур) – 14 000
5. «Динамо» - «Зоря» (26-й тур) – 12 876
«Динамо» обіграло «Ворсклу» завдяки єдиному м'ячу Дьйомерсі Мбокані та продовжує погоню за «Шахтарем».
Джерело: sportarena.com