Гра «Ворскла» - «Динамо» стала однією з найвідвідуваніших у сезоні

У Полтаві на матч завітали 14 тисяч глядачів

Поєдинок 29-го туру Прем'єр-ліги між «Ворсклою» та «Динамо» у Полтаві зібрав одну з рекордних аудиторій сезону. За протистоянням третьої та другої команд чемпіонату спостерігали 14 000 глядачів. Цей поєдинок став найвідвідуванішим у сезоні після трьох зустрічей між «Шахтарем» і «Динамо». У



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Фото ФК «Динамо»

У Полтаві на матч завітали 14 тисяч глядачів

Поєдинок 29-го туру Прем'єр-ліги між «Ворсклою» та «Динамо» у Полтаві зібрав одну з рекордних аудиторій сезону.

За протистоянням третьої та другої команд чемпіонату спостерігали 14 000 глядачів.

Цей поєдинок став найвідвідуванішим у сезоні після трьох зустрічей між «Шахтарем» і «Динамо».

У сезоні-2017/18 у Прем'єр-лізі всього 12 матчів зібрали як мінімум 10 тисяч глядачів. У дев’яти з них участь брав «Шахтар», у семи – «Динамо».

Топ-5 найвідвідуваніших матчів Прем'єр-ліги-сезону-2017/18:

1. «Динамо» - «Шахтар» (13-й тур) – 38 618

2. «Шахтар» - «Динамо» (27-й тур) – 26 679

3. «Шахтар» - «Динамо» (2-й тур) – 14 168

4. «Ворскла» - «Динамо» (29-й тур) – 14 000

5. «Динамо» - «Зоря» (26-й тур) – 12 876

«Динамо» обіграло «Ворсклу» завдяки єдиному м'ячу Дьйомерсі Мбокані та продовжує погоню за «Шахтарем».

Джерело: sportarena.com