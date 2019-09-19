Футболіст німецької команди позивається до матері
Да Кошта з матір'ю
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Захисник «Айнтрахта» не хоче допомагати родині
Захисник німецького «Айнтрахта» Данні Да Кошта подав судовий позов проти матері.
Після розлучення батьків футболіст допомагав матері фінансувати навчання молодших сестер та оплачував оренду будинку. Наразі Да Кошта більше не хоче допомагати родині, інформує Bild.
Серед іншого захисник хоче забрати через суд шість власних ігрових футболок.
Судове засідання по справі має відбутися 21 вересня.