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    Футболіст німецької команди позивається до матері

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    Да Кошта з матір'ю - Футболіст німецької команди позивається до матері
    Да Кошта з матір'ю
    Bild

    Захисник «Айнтрахта» не хоче допомагати родині

    Захисник німецького «Айнтрахта» Данні Да Кошта подав судовий позов проти матері.

    Після розлучення батьків футболіст допомагав матері фінансувати навчання молодших сестер та оплачував оренду будинку. Наразі Да Кошта більше не хоче допомагати родині, інформує Bild.

    Серед іншого захисник хоче забрати через суд шість власних ігрових футболок.

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    Судове засідання по справі має відбутися 21 вересня.  

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