Ліга чемпіонів: провальний дебют «Аталанти», бенефіс Ді Марії (відео)



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Ді Марія двічі забив мадридцям Yahoo!Sports

Команда Руслана Малиновського провалила старт в Лізі чемпіонів

«Аталанта» півзахисника збірної України Руслана Малиновського провалила дебют в Лізі чемпіонів. На виїзді італійці зазнали розгромної поразки проти загребського «Динамо». Українець почав матч на лаві запасних. Малиновського випустили лише з початку другого тайму, коли гості вже безнадійно програвали три м’ячі. Згодом різниця зросла до чотирьох, коли Оришич оформив хет-трик.

«ПСЖ» розібрався вдома з «Реалом» за суттєвої допомоги колишнього півзахисника мадридців Ді Марії, який двічі пробив воротаря гостей.

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. Перший тур

«Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 3:0

Голи: 1:0 – Ді Марія (14). 2:0 – Ді Марія (33). 3:0 – Меньє (90+1)

«Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Аталанта» (Бергамо, Італія) – 4:0

Голи: 1:0 – Леовац (10). 2:0 – Оршич (31). 3:0 – Оршич (42). 4:0 – Оршич (68)

«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Локомотив» (Москва, Росія) – 1:2

Голи: 0:1 – Криховяк (16). 1:1 – Геведес (25, у свої ворота). 1:2 – Барінов (37)

«Брюґґе» (Бельгія) – «Галатасарай» (Стамбул, Туреччина) – 0:0

«Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Црвена Звєзда» (Бєлград, Сербія) – 3:0

Голи: 1:0 – Коман (34). 2:0 – Левандовськи (80). 3:0 – Мюллер (90+1)

«Атлетико» (Мадрид, Іспанія) – «Ювентус» (Турин, Італія) – 2:2

Голи: 0:1 – Куадрадо (48). 0:2 – Матюіді (65). 1:2 – Савич (70). 2:2 – Еррера (90).

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Тоттнем» (Лондон, Англія) – 2:2

Голи: 0:1 Кане (26, з пенальті). 0:2 – Моура (30). 1:2 – Поденсе (44). 2:2 – Вальбуена (54, з пенальті)