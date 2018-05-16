Футболіст з чемпіонату Італії був дискваліфікований на півроку за допінг

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Жуан Педру. Фото AFP

Жуан Педру з клубу «Кальярі» отримав шість років без футболу

Півзахисник італійського «Кальярі» Жуан Педру дискваліфікований на шість місяців за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє AP.

Сторона звинувачення вимагала для 26-річного бразильця чотири роки дискваліфікації, але у підсумку він зможе повернутися до виступів вже у вересні.

Педру у березні був тимчасово відсторонений після того, як дві його допінг-проби, взяті після матчів чемпіонату Італії із «Сассуоло» 11 лютого та «К'єво» 17 лютого, дали позитивний результат.

У них був виявлений гідрохлортіазид, інформує sport-express.ru.

Педру виступає за «Кальярі» з 2014 року. У поточному сезоні бразилець провів у складі клубу 24 гри, забив шість м'ячів і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд дискваліфікував олімпійську чемпіонку з Росії.

Також додамо, що зіркового російського спортсмена дискваліфікували через допінг до 2021 року.