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    Зіркового російського спортсмена дискваліфікували через допінг до 2021 року

    У допінг-пробі спортсмена було виявлено заборонену речовину метенолон
    Російський штангіст Микола Панайотіді отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF). Термін його дискваліфікації закінчиться 24 листопада 2021 року. Нагадаємо, що в грудні 2017 року стало відомо, що в допінг-пробі Панайотіді, взятої в
    • Сьогодні, 09:46
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    Микола Панайотіді
    Микола Панайотіді

    У допінг-пробі спортсмена було виявлено заборонену речовину метенолон

    Російський штангіст Микола Панайотіді отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

    Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF).

    Термін його дискваліфікації закінчиться 24 листопада 2021 року.

    Нагадаємо, що в грудні 2017 року стало відомо, що в допінг-пробі Панайотіді, взятої в змагальний період, було виявлено заборонену речовину метенолон. Термін дискваліфікації відраховується від 24 листопада 2017 року.

    Росія допінг IWF російські спортсмени
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