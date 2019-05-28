Футболіст Зозуля збирається спрямувати гроші, відсуджені в політика за «неонациста», на благочинність



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Роман Зозуля хоче покарати балакучого іспанця не для власної користі UA-Футбол

Роман не буде терпіти дошкульних образ

Український форвард іспанського «Альбасете» Роман Зозуля повідомив виданню Smaseldescuento про те, що готовий пожертвувати на благодійність ті кошти, які отримає як компенсацію в разі виграшу судового позову проти іспанського політика Пабло Іґлесіаса.

Зараз Зозуля веде боротьбу разом із «Альбасете» за вихід до Ла Ліги – після 40-ка турів його колектив набрав 71 очко та відстає від «Ґранади», що йде другою, на чотири пункти. Нагадаємо, іспанський лівий політик обізвав Зозулю неонацистом, після чого футболіст подав на нього до суду.

«Якщо рішення буде позитивним, то всі компенсації, які будуть отримані мною за моральну шкоду, будуть передані асоціаціям мого футбольного клубу – вони працюють над інтеґрацією знедолених, приділяють особливу увагу дітям», - сказав Зозуля.

Джерело: UA-Футбол