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    Два голи і гольовий пас: українець Зозуля провів видатний матч за «Альбасете» (відео)

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    Роман Зозуля видав свій, можливо, найкращий матч у сезоні-2018/2019 - Два голи і гольовий пас: українець Зозуля провів видатний матч за «Альбасете» (відео)
    Роман Зозуля видав свій, можливо, найкращий матч у сезоні-2018/2019
    Twitter «Альбасете»

    Роман у цьому сезоні провів 31 матч, в яких забив вісім голів

    У 38-му турі іспанської Сеґунди «Альбасете» українського нападника Романа Зозулі грав на виїзді з «Райо Махадаонда», який відчайдушно бореться за право залишитися в Ла Лізі 2.

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    Героєм зустрічі, яку «Альбасете» виграв 3:2, став саме наш земляк, який зробив дубль і віддав гольовий пас.

    Вже на п'ятій хвилині матчу албанець Манай з передачі Романа відкрив рахунок у матчі. А далі настала черга забивати для самого Зозулі: на 11 і 30-й хвилинах Зозуля робить дубль, а рахунок стає 3:0 на користь «Альбасете». Обидва м'ячі Роман забив головою. Особливо варто виділити перший, забитий ударом майже з лінії карного майданчика.

    Але ще у в кінці першого тайму господарі сквитали один м'яч, а на початку другого скоротили відставання до мінімуму.

    Надалі «Райо Махадаонда» робила відчайдушні спроби зрівняти рахунок, їхня перевага у володінні м'ячем була вражаючою, але їхній штурм виявився безуспішним.

    Таким чином, «Альбасете» з 68 очками займає третє місце і має шанси здобути пряму путівку до Прімери. Для цього їм потрібно відіграти три очки, які їх відділяють від «Ґранади».

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