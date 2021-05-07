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    Футболісти «Челсі» і «МанСіті» отримають величезні премії за перемогу в Лізі чемпіонів

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    Фіналісти Ліги чемпіонів отримають щедрі преміальні - Футболісти «Челсі» і «МанСіті» отримають величезні премії за перемогу в Лізі чемпіонів
    Фіналісти Ліги чемпіонів отримають щедрі преміальні
    Фото з відкритих джерел

    Клуби кинуть на команди більше десяти мільйонів євро

    Гравці «Челсі» і «Манчестер Сіті» отримають виплати від своїх клубів у разі перемоги у фіналі Ліги чемпіонів.

    Як повідомляє Daily Mail, лондонці вже виплатили своїм гравцям £5 млн (€5,76 млн) за подолання півфінальної стадії головного єврокубка. Якщо сині зможуть завоювати трофей, то команда отримає аналогічну суму, тобто загальна виплата зросте до £10 млн (€11,5 млн). Ще £1 млн (€1,15 млн) колектив заробить в разі перемоги в Кубку Англії.

    В «Манчестер Сіті» схема виплат інша. Бонуси за перемогу в Лізі чемпіонів узгоджуються індивідуально з кожним гравцем під час підписання контракту. Відомо, що головні зірки клубу в разі завоювання трофея отримають приблизно по £1 млн, інші футболісти основи – по £600 тис. (Понад €690 тис.), Інші – ще менше. Якщо підсумувати, команда заробить близько £15 млн (€17,3 млн).

    Фінальний матч Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» – «Челсі» відбудеться 29 травня на стадіоні «Ататюрк Олімп» в Стамбулі.

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    Теги: ЗМІ Манчестер час
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