Футболісти «Челсі» і «МанСіті» отримають величезні премії за перемогу в Лізі чемпіонів

Клуби кинуть на команди більше десяти мільйонів євро

Гравці «Челсі» і «Манчестер Сіті» отримають виплати від своїх клубів у разі перемоги у фіналі Ліги чемпіонів.

Як повідомляє Daily Mail, лондонці вже виплатили своїм гравцям £5 млн (€5,76 млн) за подолання півфінальної стадії головного єврокубка. Якщо сині зможуть завоювати трофей, то команда отримає аналогічну суму, тобто загальна виплата зросте до £10 млн (€11,5 млн). Ще £1 млн (€1,15 млн) колектив заробить в разі перемоги в Кубку Англії.

В «Манчестер Сіті» схема виплат інша. Бонуси за перемогу в Лізі чемпіонів узгоджуються індивідуально з кожним гравцем під час підписання контракту. Відомо, що головні зірки клубу в разі завоювання трофея отримають приблизно по £1 млн, інші футболісти основи – по £600 тис. (Понад €690 тис.), Інші – ще менше. Якщо підсумувати, команда заробить близько £15 млн (€17,3 млн).

Фінальний матч Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» – «Челсі» відбудеться 29 травня на стадіоні «Ататюрк Олімп» в Стамбулі.