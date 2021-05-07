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    Футболіст відомої італійської команди випадково вбив співробітника клубу

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    Крістіан Д'Урсо випадково наїхав на велосипедиста - Футболіст відомої італійської команди випадково вбив співробітника клубу
    Крістіан Д'Урсо випадково наїхав на велосипедиста
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник «Читтаделли» за автомобілі збив 77-річного велосипедиста

    Футболіст команди «Чіттаделла», яка виступає в другому за силою дивізіоні Італії, Крістіан Д'Урсо потрапив під слідство після трагічного інциденту на базі команди. Футболіст звинувачується в ненавмисному вбивстві співробітника клубу.

    Д'Урсо був за кермом, коли його машина наїхала на велосипед Сімонетто недалеко від тренувального поля. Інцидент стався 23 квітня, але 77-річний Ліно Сімонетто помер в лікарні через шість днів. На Д'Урсо завели справу про ненавмисне вбивство, повідомляє Il Gazzettino.

    Місце ДТП. Фото Il Gazzettino
    Місце ДТП. Фото Il Gazzettino

    Д'Урсо – колишній футболіст юнацької команди «Роми». У нинішньому сезоні він провів 30 матчів в серії Б, забив три м'ячі і зробив два ассисти.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А
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