Футболіст відомої італійської команди випадково вбив співробітника клубу

Півзахисник «Читтаделли» за автомобілі збив 77-річного велосипедиста

Футболіст команди «Чіттаделла», яка виступає в другому за силою дивізіоні Італії, Крістіан Д'Урсо потрапив під слідство після трагічного інциденту на базі команди. Футболіст звинувачується в ненавмисному вбивстві співробітника клубу.

Д'Урсо був за кермом, коли його машина наїхала на велосипед Сімонетто недалеко від тренувального поля. Інцидент стався 23 квітня, але 77-річний Ліно Сімонетто помер в лікарні через шість днів. На Д'Урсо завели справу про ненавмисне вбивство, повідомляє Il Gazzettino.

Місце ДТП. Фото Il Gazzettino

Д'Урсо – колишній футболіст юнацької команди «Роми». У нинішньому сезоні він провів 30 матчів в серії Б, забив три м'ячі і зробив два ассисти.