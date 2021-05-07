ЗМІ розкрили умови контракту «Шахтаря» з молодим італійським тренером

Де Дзербі укладе трирічну угоду з заробітком у €2 млн

У наступному сезоні з «Шахтарем», який цього сезону програв усі трофеї київському «Динамо», працюватиме нинішній головний тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, всі умови співпраці між сторонами вже узгоджені. Де Дзербі отримає в Україні 3-річний контракт із зарплатою в €2 млн.

Де Дзербі зацікавила в «Шахтарі» можливість реалізувати новий проект. Подробиці не відомі, проте під нього, як очікується, потрібно буде придбати кількох футболістів «Сассуоло».

Де Дзербі підтягнув провінційний клуб до лідерів Серії А. Наразі «Сассуоло» йде восьмою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, і від єврокубкового сьомого місця, яке займає «Рома», відстає на два очка.

«Шахтар» фінішував другим в чемпіонаті України. В Лізі чемпіонів він візьме старт з третього кваліфікаційного раунду.

Тим часом УЄФА приготував санкції для учасників Європейської Суперліги.