Футболісти «Вересу» написали заяви на звільнення з клубу

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Фото football24.ua

Гравці не хочуть злиття рівненського клубу з ФК «Львів»

У понеділок, 21 травня, гравці «Вересу» написали заяви на звільнення з клубу.

Однією з причин такого рішення є об'єднання рівненського клубу з ФК «Львів».

Раніше президент «Вересу» Богдан Копитко хотів об'єднання з іншою командою Другої ліги – стрийською «Скалою».

Однак домовитися з президентом «Скали» Миколою Кмітем йому не вдалося, і він почав вдалі переговори з власником ФК «Львів» Романом Михайлівим.

Метою об'єднання «Вересу» зі «Львовом» є наявність в останнього бази й академії.

Як стверджує «Футбол 24», за молодіжні команди «Вересу» виступає багато вихованців ФК «Львів».

Під якою назвою виступатиме клуб у Прем'єр-лізі – невідомо, але те, що цей «Верес» уже не повернеться у Рівне, – незаперечний факт.

Раніше про те, що футбольні клуби «Верес» та «Львів» об'єднаються, повідомляла «Спортивка».

У поточному сезоні «Верес» посів останнє місце у першій шістці УПЛ, «Львів» – йде п'ятим у групі А Другої ліги за два тури до кінця.