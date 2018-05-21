  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Футболісти «Вересу» написали заяви на звільнення з клубу

    • Розсилка
    Фото&nbsp;football24.ua - Футболісти «Вересу» написали заяви на звільнення з клубу
    Фото football24.ua

    Гравці не хочуть злиття рівненського клубу з ФК «Львів»

    У понеділок, 21 травня, гравці «Вересу» написали заяви на звільнення з клубу.

    Однією з причин такого рішення є об'єднання рівненського клубу з ФК «Львів».

    Раніше президент «Вересу» Богдан Копитко хотів об'єднання з іншою командою Другої ліги – стрийською «Скалою».

    Однак домовитися з президентом «Скали» Миколою Кмітем йому не вдалося, і він почав вдалі переговори з власником ФК «Львів» Романом Михайлівим.

    Метою об'єднання «Вересу» зі «Львовом» є наявність в останнього бази й академії.

    Як стверджує «Футбол 24», за молодіжні команди «Вересу» виступає багато вихованців ФК «Львів».

    Під якою назвою виступатиме клуб у Прем'єр-лізі – невідомо, але те, що цей «Верес» уже не повернеться у Рівне, – незаперечний факт.

    Раніше про те, що футбольні клуби «Верес» та «Львів» об'єднаються, повідомляла «Спортивка».

    У поточному сезоні «Верес» посів останнє місце у першій шістці УПЛ, «Львів» – йде п'ятим у групі А Другої ліги за два тури до кінця.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК Верес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ