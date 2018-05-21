ЗМІ: Клуби «Верес» та «Львів» об'єднаються



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 32-му турі УПЛ Верес зіграв внічию з Маріуполем

Під якою назвою команда буде виступати в Прем'єр-лізі України - поки невідомо.

Футбольні клуби «Верес» та «Львів» об'єднаються.

Принаймні про це повідомляє видання «Спортивка»

Під якою назвою команда буде виступати в Прем'єр-лізі України - поки невідомо.

У поточному сезоні «Верес» посів останнє місце в першій шістці УПЛ, «Львів» - йде п'ятим в групі А другої ліги за два тури до кінця.