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    ЗМІ: Клуби «Верес» та «Львів» об'єднаються

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    У 32-му турі УПЛ Верес зіграв внічию з Маріуполем
    У 32-му турі УПЛ Верес зіграв внічию з Маріуполем

    Під якою назвою команда буде виступати в Прем'єр-лізі України - поки невідомо.

    Футбольні клуби «Верес» та «Львів» об'єднаються.

    Принаймні про це повідомляє видання «Спортивка»

    Під якою назвою команда буде виступати в Прем'єр-лізі України - поки невідомо.

    У поточному сезоні «Верес» посів останнє місце в першій шістці УПЛ, «Львів» - йде п'ятим в групі А другої ліги за два тури до кінця.

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