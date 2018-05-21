ЗМІ: Клуби «Верес» та «Львів» об'єднаються
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У 32-му турі УПЛ Верес зіграв внічию з Маріуполем
Під якою назвою команда буде виступати в Прем'єр-лізі України - поки невідомо.
Футбольні клуби «Верес» та «Львів» об'єднаються.
Принаймні про це повідомляє видання «Спортивка»
Під якою назвою команда буде виступати в Прем'єр-лізі України - поки невідомо.
У поточному сезоні «Верес» посів останнє місце в першій шістці УПЛ, «Львів» - йде п'ятим в групі А другої ліги за два тури до кінця.
Одне місто - дві команди. Ми довго мовчали, але тепер стверджуємо: з наступного сезону ФК Львів у Прем'єр-лізі. У вигляді Вереса. Чи замість нього. Тут уже крутіть - як хочете) Копитко дотиснув Михайліва...— Спортивка (@Sportyvka) 21 мая 2018 г.