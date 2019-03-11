Футбольна асоціація ОАЕ оштрафована на $150 тисяч через поведінку фанатів збірної



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Через поведінку уболівальників збірна ОАЕ буде змушена провести перший відбірковий матч Кубка Азії при порожніх трибунах

Дисциплінарний комітет Азіатської футбольної конфедерації (АФК) оштрафував футбольну асоціацію Об'єднаних Арабських Еміратів на $150 тис. за поведінку вболівальників збірної країни під час півфінального матчу Кубка Азії з командою Катару (0:4), повідомляє Washington Post.

Під час матчу, який проходив в Абу-Дабі, вболівальники збірної ОАЕ вигукували образи під час виконання державного гімну Катару. Також фанати збірної ОАЕ кидали на поле предмети, влаштовували бійки на стадіоні, блокували проходи, а один з уболівальників вибіг на поле під час гри.

Також через поведінку уболівальників збірна ОАЕ буде змушена провести перший відбірковий матч Кубка Азії при порожніх трибунах.

Джерело: Чемпионат.com