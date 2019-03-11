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    Футбольна асоціація ОАЕ оштрафована на $150 тисяч через поведінку фанатів збірної

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    Футбольна асоціація ОАЕ оштрафована на $150 тисяч через поведінку фанатів збірної

    Через поведінку уболівальників збірна ОАЕ буде змушена провести перший відбірковий матч Кубка Азії при порожніх трибунах

    Дисциплінарний комітет Азіатської футбольної конфедерації (АФК) оштрафував футбольну асоціацію Об'єднаних Арабських Еміратів на $150 тис. за поведінку вболівальників збірної країни під час півфінального матчу Кубка Азії з командою Катару (0:4), повідомляє Washington Post.

    Під час матчу, який проходив в Абу-Дабі, вболівальники збірної ОАЕ вигукували образи під час виконання державного гімну Катару. Також фанати збірної ОАЕ кидали на поле предмети, влаштовували бійки на стадіоні, блокували проходи, а один з уболівальників вибіг на поле під час гри.

    Також через поведінку уболівальників збірна ОАЕ буде змушена провести перший відбірковий матч Кубка Азії при порожніх трибунах.

    Джерело: Чемпионат.com

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