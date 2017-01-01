Футбольні збірні в очікуванні жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2018

Вже сьогодні національні команди, які потрапили на ЧС-2018, отримають своїх суперників

У п’ятницю, 1 грудня, у Кремлі відбудеться жеребкування групового етапу Чемпіонату світу 2018 року з футболу. Сам турнір буде проведено з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11-ти містах Росії. 32 команди, які потрапили на Мундіаль, перед жеребкуванням були поділені на чотири кошики: Кошик 1: Росія, Німеччина, Бразилія, Португалія,



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Вже сьогодні національні команди, які потрапили на ЧС-2018, отримають своїх суперників

У п’ятницю, 1 грудня, у Кремлі відбудеться жеребкування групового етапу Чемпіонату світу 2018 року з футболу.

Сам турнір буде проведено з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11-ти містах Росії.

32 команди, які потрапили на Мундіаль, перед жеребкуванням були поділені на чотири кошики:

Кошик 1: Росія, Німеччина, Бразилія, Португалія, Аргентина, Бельгія, Польща, Франція.

Кошик 2: Іспанія, Перу, Швейцарія, Англія, Колумбія, Хорватія, Мексика, Уругвай.

Кошик 3: Данія, Швеція, Ісландія, Коста-Рика, Туніс, Єгипет, Сенегал, Іран.

Кошик 4: Сербія, Нігерія, Японія, Марокко, Панама, Південна Корея, Саудівська Аравія, Австралія.

За підсумками жеребкування будуть сформовані вісім груп по чотири команди. Росія автоматично займе першу позицію серед учасників групи А.

За винятком УЄФА, представництво якої перевищує число груп, в одну групу не можуть потрапити збірні, що представляють одну і ту ж конфедерацію. Крім того, в одну групу можуть потрапити не більше двох європейських команд.

Одним з ведучих церемонії буде відомий англійський футболіст Гарі Лінекер.

«Главком» знайомив своїх читачів з усіма збірними, які вийшли на ЧС-2018.

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