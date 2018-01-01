Футбольний клуб «Верес» більше не отримає грошей з бюджету свого міста

Уся справа у тому, що клуб змінив місце реєстрації, і тепер базується у Львові

Із бюджету Рівного цього року не виділять жодної гривні для допомоги футбольному клубу «Верес». Як розповів начальник міського управління молоді та спорту Сергій Шевчук, навіть, якщо до них надійде прохання про фінансову допомогу, то вони не вправі його розглядати. «Раніше ми відділяли субвенцію для обласного бюджету, а звідти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уся справа у тому, що клуб змінив місце реєстрації, і тепер базується у Львові

Із бюджету Рівного цього року не виділять жодної гривні для допомоги футбольному клубу «Верес».

Як розповів начальник міського управління молоді та спорту Сергій Шевчук, навіть, якщо до них надійде прохання про фінансову допомогу, то вони не вправі його розглядати.

«Раніше ми відділяли субвенцію для обласного бюджету, а звідти гроші передавали для футбольного клубу», - сказав він.

«Зараз «Верес» змінив місце реєстрації. Тому їм допомагати уже нереально», - уточнив Шевчук.

Футбольний клуб «Верес» змінив своє місце реєстрації з Рівного на Львів, інформує «Рівне вечірнє».

Це зробили через те, що у місті немає стадіону, на якому можна проводити матчі рівня Прем’єр-ліги.

У 2017 році президент «Вереса» Олексій Хахльов просив у обласної ради майже 9 мільйонів гривень для підтримки футбольного клубу.

Однак тоді виділили більше мільйона гривень.

Нагадаємо, «Верес» отримав дозвіл на реконструкцію стадіону «Авангард».

А титульним спонсором «Вереса» стала паливна компанія, близька до кума Путіна.

Зауважимо також, що футбольний клуб «Шахтар» «переїхав» із Донецька до Маріуполя.