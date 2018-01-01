Титульним спонсором «Вереса» стала паливна компанія, близька до кума Путіна (фото)

Логотип компанії буде на футболках рівненського клубу

Новий титульний спонсор «Вереса» компанія «Glusco Ukraine» пов'язана з політиком Віктором Медведчуком і його оточенням. Нагадаємо, кілька днів тому «Верес» підписав договір про спонсорство зі швейцарською паливною компанією Glusco. Повідомлялося, що контракт розрахований до кінця наступного футбольного сезону.



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Фото: ФК Верес

Логотип компанії буде на футболках рівненського клубу

Новий титульний спонсор «Вереса» компанія «Glusco Ukraine» пов'язана з політиком Віктором Медведчуком і його оточенням.

Нагадаємо, кілька днів тому «Верес» підписав договір про спонсорство зі швейцарською паливною компанією Glusco.

Повідомлялося, що контракт розрахований до кінця наступного футбольного сезону.

Логотип компанії буде на футболках рівненського клубу.

Нагадаємо, в грудні 2016 року Антимонопольний комітет погодив швейцарській компанії Glusco Energy SA (входить в Proton Energy Group) придбання мережі автозаправних станцій компанії «Роснефть» в Україні, які працюють під брендом ТНК, Formula і «Золотий Гепард».

Додамо, що лідер громадського руху «Український вибір» Віктор Медведчук є кумом президента РФ Володимира Путіна і знаходиться під санкціями США.

Джерело: Ліга.net