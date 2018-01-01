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    Гассієв до бою з Усиком буде готуватися разом з Головкіним

    Мурат Гассієв буде тренуватися в одному таборі разом з Геннадієм Головкіним
    Російський боксер першої важкої ваги Мурат Гассієв розповів про особливості роботи у тренувальному таборі. Відомий американський тренер Абель Санчес розповів, що він поки з командою не обговорював підготовку до бою з Олександром Усиком у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, але не думає, що тут будуть великі зміни. Найімовірніше, Гассієв
    • Сьогодні, 16:39
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    Мурат Гассієв і Геннадій Головкін. Фото Boxingscene.com
    Мурат Гассієв і Геннадій Головкін. Фото Boxingscene.com

    Мурат Гассієв буде тренуватися в одному таборі разом з Геннадієм Головкіним

    Російський боксер першої важкої ваги Мурат Гассієв розповів про особливості роботи у тренувальному таборі.

    Відомий американський тренер Абель Санчес розповів, що він поки з командою не обговорював підготовку до бою з Олександром Усиком у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, але не думає, що тут будуть великі зміни.

    Найімовірніше, Гассієв буде готуватися традиційно у Каліфорнії, високо в горах, Санчес розповів ESNEWS.

    Разом з ним підготовку почне і Геннадій Головкін, якого також тренує Абель Санчес, і у якого на 5 травня призначено реванш із Саулем Альваресом.

    Дата початку тренувального табору, як і інші особливості підготовки Гассієва до бою з Усиком, поки перебувають у процесі обговорення.

    Раніше повідомлялося, що у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр Усик і Мурат Гассієв розіграють додатковий пояс – журналу The Ring.

    Бій заплановано на 11 травня у Джидді (Саудівська Аравія).

    Читайте також: Усик - Гассієв: чого варто чекати у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії?

    Джерело: isport.ua

    бокс Геннадій Головкін Саудівська Аравія Олександр Усик
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