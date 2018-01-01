Гассієв до бою з Усиком буде готуватися разом з Головкіним

Мурат Гассієв буде тренуватися в одному таборі разом з Геннадієм Головкіним

Російський боксер першої важкої ваги Мурат Гассієв розповів про особливості роботи у тренувальному таборі. Відомий американський тренер Абель Санчес розповів, що він поки з командою не обговорював підготовку до бою з Олександром Усиком у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, але не думає, що тут будуть великі зміни. Найімовірніше, Гассієв



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Мурат Гассієв і Геннадій Головкін. Фото Boxingscene.com

Мурат Гассієв буде тренуватися в одному таборі разом з Геннадієм Головкіним

Російський боксер першої важкої ваги Мурат Гассієв розповів про особливості роботи у тренувальному таборі.

Відомий американський тренер Абель Санчес розповів, що він поки з командою не обговорював підготовку до бою з Олександром Усиком у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, але не думає, що тут будуть великі зміни.

Найімовірніше, Гассієв буде готуватися традиційно у Каліфорнії, високо в горах, Санчес розповів ESNEWS.

Разом з ним підготовку почне і Геннадій Головкін, якого також тренує Абель Санчес, і у якого на 5 травня призначено реванш із Саулем Альваресом.

Дата початку тренувального табору, як і інші особливості підготовки Гассієва до бою з Усиком, поки перебувають у процесі обговорення.

Раніше повідомлялося, що у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр Усик і Мурат Гассієв розіграють додатковий пояс – журналу The Ring.

Бій заплановано на 11 травня у Джидді (Саудівська Аравія).

Джерело: isport.ua