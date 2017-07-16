Усик - Гассієв: чого варто чекати у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії?

Напевно, якщо бій пройде повну дистанцію, то перемогу у ньому здобуде Усик, якщо ж закінчиться достроково, то переможе Гассієв

Минулої суботи визначився другий фіналіст Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у першій важкій вазі – ним став російський боксер Мурат Гассієв, який нокаутував у 12-му раунді кубинця Юніера Дортікоса. А суперником Гассієва у фінальному поєдинку WBSS стане українець Олександр Усик. Уже зараз між уболівальниками Усика та Гассієва



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Олександр Усик і Мурат Гассієв. Фото Федерації боксу Росії

Напевно, якщо бій пройде повну дистанцію, то перемогу у ньому здобуде Усик, якщо ж закінчиться достроково, то переможе Гассієв

Минулої суботи визначився другий фіналіст Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у першій важкій вазі – ним став російський боксер Мурат Гассієв, який нокаутував у 12-му раунді кубинця Юніера Дортікоса.

А суперником Гассієва у фінальному поєдинку WBSS стане українець Олександр Усик.

Уже зараз між уболівальниками Усика та Гассієва ведуться запеклі суперечки щодо того, хто виграє цей бій – фани українця впевнені, що він дасть Гассієву урок боксу, шанувальники Мурата ж запевняють, що він переїде Усика, як танк.

Гассієв справді володіє дуже сильним ударом з обох рук (хоча особливо хороший його лівий хук як у голову, так і по корпусу), але «розчавити» Усика – завдання навряд чи підсильне для будь-якого боксера світу, крім, можливо, самої верхівки суперважкої ваги, та і то під питанням.

Все-таки дуже вправний і досвідчений Усик у рингу. Ні Магомедрасулу Меджижову, ні Джо Джойсу, ні Міхаю Ністору цього зробити не вдалося, а вже ці супертяжі б'ють точно не слабше Гассієва, навіть з урахуванням «аматорських» рукавичок, які використовують у WSB.

Що стосується «уроку боксу», який, на думку вболівальників Усика, чекає Мурата Гассієва у фіналі WBSS, то такий варіант теж не дуже ймовірний, якщо під словосполученням «урок боксу» розуміти розгром з рахунком 120:108 або 119:109 на картах суддів. Все-таки Гассієв – не просто панчер, але і дуже хороший боксер. Також, як і «розчавити» Усика, «засушити» Гассієва навряд чи комусь вдасться серед боксерів першої важкої ваги.

Але, звичайно ж, найбільш вірогідний розклад по бою виглядає наступним чином: якщо поєдинок пройде повну дистанцію, то перемогу у ньому здобуде Усик, якщо ж закінчиться достроково, то переможе Гассієв. Усик не є нокаутером, а Гассієв раніше не мав проблем з триманням удару – він, наприклад, запросто витримав всі удари Дениса Лебедєва, та й Юніер Дортікос його жодного разу не вразив.

Так що Усику навряд чи вдасться достроково перемогти Мурата. А ось перебоксувати – цілком під силу. Але зробити це буде дуже складно, якщо Усик боксуватиме у такому ж стилі, як у своїх останніх трьох боях – з Майклом Гантером, Марко Хуком і Майрісом Брієдісом.

Безумовно, більш «агресивна» версія Усика виглядає видовищніше, ніж «обережна» часів Джеймса Алі Башира, а ще раніше – Анатолія Ломаченка. Але зараз Усик став більше пропускати. Явно більше. І саме через зміну стилю, а не через падіння швидкості, погіршення реакції або рефлексів – цього якраз не спостерігається, та й не може спостерігатися у боксера, який знаходиться у розквіті своїх сил.

Якщо Усик намагатиметься працювати першим номером, пресингуючи Гассієва, то він знівелює свою головну перевагу – швидкі ноги. Він буде більш вразливий для сильних лівих бокових по корпусу у виконанні Мурата, та й для контрударів у голову теж.

А ось якщо Усик боксуватиме так, як він це робив у бою з Кшиштофом Гловацьки, то Гассієв може просто не встигати за його переміщеннями, йому буде важко навіть вийти на ударну позицію, що було величезною проблемою для топ-боксерів, з якими Усик боксував у подібній манері.

І неважливо, якою великою є у тебе перевага в ударній потужності або фізичній силі – «переїхати», «розчавити» опонента, який просто не дає тобі вийти на позицію для нанесення удару, грамотно рухаючись і контратакуючи під різними кутами, завдання дуже непросте.

Деякі вболівальники Усика ставлять під сумнів кваліфікацію його тренера Сергія Ватаманюка, закликаючи повернути на тренерський місток Джеймса Алі Башира, при якому Усик демонстрував набагато обережніший бокс, але при цьому набагато менше пропускав.

Але, напевно, це все-таки не найкраща ідея, тому що у Башира, можливо, ще залишилася образа на Усика та його менеджера Егіса Клімаса, а допускати негативний моральний клімат у команді перед таким важливим боєм ніяк не можна. Більш імовірним видається варіант з поверненням на тренерський місток у команді Усика Анатолія Ломаченка, але і цей варіант навряд чи можливий з тієї причини, що Анатолій Миколайович готуватиме свого сина до поєдинку, який відбудеться 28 квітня, і просто фізично не зможе займатися одночасно підготовкою Василя Ломаченка й Олександра Усика. А ось кілька слушних порад перед боєм із Гассієвим Анатолій Миколайович Усику дати може.

Що стосується розмов про місце проведення бою Усик - Гассієв, то тут найкраще виглядає варіант із Саудівською Аравією. По-перше, якщо бій пройде на нейтральній території, це буде справедливо. По-друге, у цьому випадку бій буде менш політизованим. А по-третє, просто не хочеться чекати цього поєдинку ще два з гаком місяці, адже росіяни хочуть провести його не у травні, а у липні.

Але, якщо бій пройде у Росії, це навряд чи стане великою проблемою для Усика, який вже бив поляка Гловацьки у Польщі, американця Гантера у США, німця Хука у Німеччині, а латвійця Брієдіса у Латвії. Фактично, виходить, що всіх своїх найсильніших суперників Олександр Усик переміг на їхній території.

За матеріалами Boxing News