Глава Федерації біатлону України в захваті від показників Юлії Джими

Він вважає, що надалі Юлія буде показувати ще кращі результати

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в ефірі UA: Перший прокоментував виступ наших біатлоністок в спринтерській гонці на етапі в Естерсунді. За його словами, Джима радує тим, що до її чудової швидкості повернулася точна стрільба. «Нормальна гонка, все за планом. Олена Підгрушна підтягується, Сестри Семеренко також



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Він вважає, що надалі Юлія буде показувати ще кращі результати

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в ефірі UA: Перший прокоментував виступ наших біатлоністок в спринтерській гонці на етапі в Естерсунді.

За його словами, Джима радує тим, що до її чудової швидкості повернулася точна стрільба.

«Нормальна гонка, все за планом. Олена Підгрушна підтягується, Сестри Семеренко також стабільно втягуються, набувають змагальний досвід, якого не було пару років. Джима радує тим, що до її швидкості повернулася стрілянина. Ну а молодь підтягнеться, час ще є. Все йде за планом, я всім задоволений. Що стосується Джими, то вона зараз додає, розбігається після хвороби. Далі вона буде бігти ще швидше», - сказав Володимир Бринзак.

Нагадаємо, що Юлія Джима на другому старті поспіль посіла третє місце і піднялася на другу сходинку в загальному заліку.

Джерело: xsport.ua